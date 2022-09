Samantha Cristoforetti a filmé une aurore polaire à couper le souffle depuis l’espace : la merveilleuse vidéo

Lors d’un moment de repos pendant la mission Minerva, l’astronaute française Samantha Cristoforetti a immortalisé une spectaculaire aurore polaire depuis l’espace.

Quelques semaines après la publication de quatre magnifiques clichés consacrés aux aurores polaires vues de l’espace, Samantha Cristoforetti est de retour pour nous ravir avec le phénomène optique suggestif, mais cette fois-ci, elle l’a fait avec une vidéo d’une rare beauté. L’astronaute italien de l’Agence spatiale européenne (ESA) a partagé la vidéo sur son profil Twitter, comme les images ci-dessus, accompagnée de l’inévitable description : « … Et pendant ce temps, en regardant de dos, l’aurore brille au-delà de l’horizon . Et pouvez-vous voir les ombres projetées par la Lune sur les éléments de la @Station Spatiale ? », a écrit Cristoforetti d’un air poétique.

Les aurores polaires immortalisées par Samantha Cristoforetti. Crédit : Samantha Cristoforetti / ESA / Twitter

La vidéo, d’une durée d’un peu plus d’une minute, montre les arcs auroraux alors qu’ils dansent de manière sinueuse et pulsante sur la Terre, la caressant et l’illuminant d’un vert vif comme de longs serpents. Vu de la surface de la terre, ce phénomène est si beau qu’il coupe le souffle, mais admiré de là-haut, à 400 kilomètres d’altitude alors qu’il file à 7,66 kilomètres par seconde (27 600 kilomètres par heure), il doit littéralement transpercer l’observateur. avec des émotions.

La vidéo était accompagnée d’une bande-son « Chillout » particulièrement adaptée, ce qui rend le spectacle encore plus suggestif. Intéressant également le détail de l’ombre de la lune mise en évidence par l’astronaute turinois, qui obscurcit les panneaux solaires et autres éléments du laboratoire orbital.

Aurores boréales photographiées en Islande le 3 septembre 2022. Crédit : Alessandro Nobili

Malheureusement, les détails ne permettent pas de comprendre s’il s’agit d’une aurore boréale, c’est-à-dire d’une aurore polaire dans l’hémisphère nord, ou d’une aurore australe se découpant sur l’hémisphère sud, comme celle montrée sur les quatre clichés partagés le 22 août par « l’astronaute ». La date à laquelle les images ont été enregistrées n’a pas non plus été indiquée. Pourtant, il pourrait s’agir des majestueuses aurores boréales apparues au milieu de la nuit du 3 septembre dans le ciel d’Islande, immortalisées par quelques touristes chanceux, comme l’italien Alessandro Nobili qui nous a gentiment offert ses clichés. Les photographies ont été prises à 02h00, le long de la côte de Hafnarfjörður.

Aurores boréales. Crédit : Alessandro Nobili

Rappelons que les aurores polaires sont des phénomènes optiques qui se produisent dans l’ionosphère, déclenchés par l’interaction entre les particules chargées électriquement du vent solaire et les gaz présents dans cette ceinture raréfiée de l’atmosphère. La réaction transforme les particules alignées avec le champ magnétique terrestre en vert et bleu, donnant vie à l’incroyable spectacle de lumière. Plus le vent solaire est énergétique, plus l’intensité et la diffusion des aurores sont importantes. En cette période d’activité magnétique importante du Soleil, qui entre éruptions et éjections de masse coronale (CME) continue de projeter de forts flux de particules vers la Terre, les probabilités de splendides aurores comme celles immortalisées par Cristoforetti et par le touriste en Islande sont assez élevé. . Ce phénomène, en fait, cache aussi un « côté obscur »: les expulsions de matières trop énergétiques peuvent en effet déclencher de dangereuses tempêtes géomagnétiques sur Terre, les plus puissantes étant capables de « griller » les satellites et d’endommager les lignes électriques et Internet, entre autres. Qu’est-ce que c’est ça.

En septembre 1859, le célèbre « événement Carrington » mit le feu aux télégraphes et déclencha des aurores spectaculaires jusque dans le ciel de Nice. Un événement de ce type, dans notre monde hyper-technologique et hyper-connecté, risque de nous envoyer tout droit au Moyen-Âge, comme le prétendent les scientifiques. Ces jours-ci, une tache solaire surveillée par des scientifiques a développé un champ magnétique de classe delta qui pourrait déclencher une éruption de classe X, à son tour capable de déclencher une tempête géomagnétique G5 (le niveau le plus élevé et potentiellement destructeur). Notre étoile dans cette période est plutôt « agitée » car elle approche de son pic maximum d’activité magnétique du cycle de 11 ans, attendu par les experts pour juillet 2025.