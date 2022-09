Instagram frappé d’une amende record de 400 millions de dollars en Europe pour mauvaise gestion des données des enfants

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’autorité européenne des droits numériques infligera à Instagram une amende de plus de 400 millions de dollars, punissant le réseau social pour la façon dont il gérait les données des enfants jusqu’à l’année dernière. Meta fera appel, mais d’autres mauvaises nouvelles pourraient venir d’Irlande dans les mois à venir.

Instagram recevra une amende importante de la part du Data Protection Commissioner (DPC), l’autorité nationale indépendante irlandaise chargée de faire respecter la vie privée et d’autres droits numériques fondamentaux dans l’Union européenne, comme indiqué par le règlement GDPR. Le réseau social de Meta doit payer plus de 400 millions de dollars pour la façon dont l’entreprise a géré les données des enfants jusqu’à l’été dernier.

Au moment d’écrire ces lignes, la section actualités et médias du site DPC n’avait pas encore été mise à jour, mais le régulateur de la vie privée de l’UE a confirmé la décision : l’énorme amende – l’une des plus importantes jamais infligées par l’autorité irlandaise – intervient après une longue enquête débutée en 2020, concernant la manière dont le réseau social gérait les données de ses plus jeunes utilisateurs âgés de 13 à 17 ans.

Selon les enquêteurs de la DPC, Instagram permettait aux enfants utilisateurs d’exploiter des comptes « professionnels » ou de créateurs, facilitant la publication et le partage de numéros de téléphone et d’adresses e-mail avec des adultes et des étrangers. Des millions d’enfants européens pourraient être concernés, même si la DPC n’a pas donné de chiffres concrets en dehors de l’amende de 405 millions d’euros. Selon un porte-parole du DPC, tous les détails sur la décision devraient arriver la semaine prochaine.

Le partage automatique de données pour les comptes enfants est un problème auquel Meta s’est attaqué il y a environ un an : selon la maison mère d’Instagram, l’enquête de la DPC porte sur un ancien paramètre qui ne tient pas compte des améliorations introduites récemment. « Toute personne de moins de 18 ans voit automatiquement son compte privé lorsqu’elle rejoint Instagram », a déclaré un porte-parole de Meta, « afin que seules les personnes qu’elles connaissent puissent voir ce qu’elles publient et que les adultes ne puissent pas envoyer de messages aux adolescents qui ne les suivent pas ».

Instagram affirme que le réseau social est désormais plus sûr pour les adolescents et leurs données, tandis que l’entreprise envisage de faire appel de la décision. Avec 405 millions d’euros, l’amende représente la deuxième plus importante jamais infligée par l’autorité, et ce pourrait n’être que le début d’une série de mauvaises nouvelles pour Meta : le régulateur irlandais a six autres enquêtes en cours, et chacune d’entre elles pourrait conduire à une autre punition monétaire remarquable pour l’entreprise en proie au scandale de Mark Zuckerberg.