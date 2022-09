NBA 2K23 surprend par la taille qu’il occupera sur votre disque dur

Préparez-vous à mettre NBA 2K23 sur votre disque dur. Le préchargement sur Xbox Series X | S a révélé que la nouvelle génération de Microsoft aura besoin d’au moins 152 Go d’espace libre, soit près de 40 Go de plus que l’édition de l’année dernière. Actuellement la taille dans le reste des systèmes ne s’est pas transcendé.

Cela met en difficulté des systèmes comme la Xbox Series S, dont la mémoire SSD n’est que de 364 Go utilisables sur 512 Go qui incluent la mémoire. La capacité de la PS5 est de 825 Go, qui après avoir passé le filtre du système d’exploitation reste à 557 Go utilisables. La Xbox Series X est actuellement la console de nouvelle génération la plus performante disponible. Sa mémoire SSD de 1 To permet aux utilisateurs d’utiliser 802 Go.

Si nous sommes joueurs d’autres titres multijoueurs du moment, il arrivera un moment où vous devrez décider à quoi vous voulez jouer pendant une certaine période. Call of Duty: Warzone, Destiny et Apex Legends font environ 100 Go chacun. La bataille pour l’espace dans votre mémoire SSD est servie.

route de lancement

Chez Netcost, nous avons partagé avec vous certaines des principales nouveautés qui accompagneront la livraison de la prochaine saison. Nous avons parlé des changements dans le mode My Team (adieu aux contrats), du mode de jeu My NBA: Eras, des Michael Jordan Challenges et de tout ce qui concerne les améliorations au niveau jouable. Promettre.

NBA 2K23 devrait être lancé le 9 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous apprendrez des détails plus approfondis sur ce qui est à venir dans la franchise de basket-ball virtuel de référence.

Références : mp1st | Centre Windows | radar de jeux