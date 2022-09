Femme « vampire » enterrée avec une faux sur la gorge pour l’empêcher de se réveiller : le rituel macabre

Dans un cimetière polonais du XVIIe siècle, des archéologues ont trouvé les restes d’une femme enterrée avec un rituel pour l’enfermer au sol. Ils craignaient que ce soit un vampire.

Le squelette d’une femme décédée au XVIIe siècle et enterrée dans le cimetière du village de Pień, en Pologne, a été retrouvé coincé dans le sol avec une faux à hauteur du cou et un cadenas attaché à son gros orteil gauche. Selon les archéologues qui ont retrouvé sa dépouille, il s’agissait de « mesures de sécurité » utilisées pour empêcher la femme, considérée comme un vampire, de se réveiller du monde des morts et de terroriser la population par des actions sanglantes. Ce n’est pas le premier squelette trouvé avec ce traitement macabre, résultat de la superstition et du mythe des vampires qui, il y a des siècles, a fait son chemin dans divers pays européens, en particulier les Slaves. La peur de ces créatures mythologiques « suceuses de sang » aux longues griffes a tellement pris racine que les exécutions sommaires de personnes accusées de vampirisme ne manquent pas.

Pour décrire le cas de la femme retrouvée à Pień, une équipe de recherche composée de scientifiques de l’Université Nicolaus Copernicus (Pologne) de la ville de Toruń, coordonnée par le professeur Dariusz Poliński. Les chercheurs étaient engagés dans une fouille archéologique dans le cimetière du village polonais lorsqu’ils sont tombés sur les restes inhabituels. La femme, dont l’âge n’a pas été indiqué, avait un chapeau de soie sur la tête, donc les érudits pensent qu’elle avait un statut social élevé. Néanmoins, elle n’a pas été épargnée par le traitement « spécial » adopté pour les vampires redoutés. Il ne peut être exclu qu’elle ait été tuée pour cette accusation. La faux à hauteur du cou avait pour tâche de l’empêcher de se relever du sol en cas de « réveil » ; le cadenas sur le gros orteil servait également à la garder enfermée dans le lieu de sépulture. « La faux n’était pas étirée mais placée sur le cou de telle manière que si le défunt avait essayé de lever la tête, il aurait été coupé ou blessé », a déclaré le Dr Poliński au Daily Mail.

Comme l’ont indiqué les experts, ce n’était qu’une des méthodes de prévention des raids de vampires. Entre autres, on a coupé la tête et les jambes, placé le défunt le visage tourné vers le sol, incendié les restes et détruit le cadavre à coups de pierre. Dans d’autres cas, des poteaux en bois ou en métal étaient plantés dans le crâne du défunt. Quant à la technique de la faux, cinq squelettes subissant un traitement similaire ont été retrouvés il y a sept ans dans le village de Drewsko. Parmi eux un homme et une femme entre 30 et 45 ans avec une faux enfoncée sous la gorge et une femme entre 50 et 60 ans avec une pierre dans la gorge et une faux à hauteur des hanches. L’accusation de vampirisme, cependant, n’est peut-être pas la seule explication de ces découvertes macabres; comme l’ont souligné les experts du Daily Mail, en fait, le symbole de la faux « protégeait les femmes enceintes, les enfants et les morts des mauvais esprits », il ne peut donc être exclu qu’il puisse s’agir de rituels bénins, et non de mesures pour contrer monstres.

On ne sait pas encore pour quelles raisons une personne pourrait être accusée d’être un vampire, mais comme l’indique la Smithsonian Institution il est probable qu’à l’époque les étrangers figuraient parmi les cibles « privilégiées » de la superstition et des peurs du peuple. Selon les spécialistes, même les victimes du choléra pourraient être accusées d’être des vampires ; il y a des centaines d’années, après tout, il était plus facile d’accorder du crédit à la sorcellerie et au surnaturel qu’à de potentielles explications scientifiques.