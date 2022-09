6 jeux Cuphead n’existerait pas sans

Cuphead : The Delicious Last Course fait déjà partie des meilleurs jeux de 2022. Et certains d’entre vous diront que c’est une extension, et bien c’est vrai. Mais c’est l’expansion de l’un des jeux les plus merveilleux que nous ayons rencontrés ces derniers temps. Et certains diront que c’est bref. Mais rien n’est bref dans cette vie si cela peut se répéter, répondrons-nous. Miss Cáliz a d’abord révolutionné la série animée Netflix (la deuxième saison est déjà disponible et les deux sont un délice) puis cette extension. Raison suffisante pour qu’Edge Magazine consacre éventuellement l’une de ses meilleures couvertures à la saga et au travail du Studio MHDR.

Chad y Jared Moldenhauer, fundadores del estudio, hablan largo y tendido en un reportaje sobre la historia de Cuphead que no tiene desperdicio, pero a lo largo de las páginas hay un pequeño detalle que nos ha gustado y queríamos compartir: las influencias que acabaron perpetrando le jeu. Des influences, des jeux qui ont marqué son développement, appelez ça comme vous voulez.

La couverture parle d’elle-même.

Comme ils l’expliquent, la liste pourrait être « infinie » et est liée aux jeux 8 et 16 bits auxquels ils ont joué dans leur enfance dans les années 90. Mais parmi tous, ils mentionnent six noms qui valent la peine d’être connus. Six jeux qui ont influencé la façon dont Cuphead est et les éléments qui ont défini son gameplay. Prenez-en note et jouez-les d’ailleurs si vous ne l’avez pas fait (hérétiques).

Super Mario Bros. (NES)

Le classique des classiques en ce qui concerne les plateformes 2D et un jeu qui a marqué la voie pour faire ce qui suit. Super Mario Bros. pour la NES est l’une des sources d’inspiration des principes de base de la conception de grands jeux applicables à tous les titres qui ont été et seront.

Contre (Konami)

Si nous parlons du genre Run and Gun, auquel Cuphead appartient sans équivoque, le titre de Konami est un autre qui a influencé le travail du Studio MHDR pour « créer le rythme idéal pour un jeu de son genre ».

Gunstar Heroes (Trésor)

Un autre qui danse. Parler de Gunstar Heroes, c’est en faire l’un des titres les plus mémorables des années 90 en termes d’avancement, de course et de tir en même temps. Comme ils l’expliquent, les raisons pour lesquelles il a influencé Cuphead sont « pour atteindre un équilibre parfait entre créativité et design ».

Megaman (Capcom)

Nous continuons avec des jeux de la même lignée, dans ce cas avec les versions vintage de Mega Man que nous avons vues sur la NES et qui ont inspiré Cuphead en raison de la « merveilleuse diversité de boss et de leurs schémas d’attaque », quelque chose qui est très présent dans le jeu du Studio MHDR.

Street Fighter 3 (Capcom)

Comment? Un jeu de combat entre les deux ? Naturellement, et quand on voit les raisons, on comprend qu’ils ont tout à fait raison. Le fait de choisir la version la plus technique et exigeante de toute la saga Street Fighter est dû à l’influence dans « ses parades, attaques EX et super mouvements ».

Silvergun radieux (trésor)

Le jeu de tir martien classique mais très haut en virages, d’abord pour Arcade puis pour Saturn, a également été une clé pour comprendre la mécanique de Cuphead. Un jeu bestial pour les amateurs du genre shoot’em up qui s’est inspiré de Radiant Sword, qui nous permettait d’absorber quelques projectiles roses puis, en remplissant la barre, nous pouvions déclencher une attaque très puissante. Ceci et ses motifs uniques qui vous ont fait apprendre où vous déplacer (c’est un jeu très difficile) ont été une Source d’inspiration pour Cuphead.