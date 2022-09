Asus ZenBook 17 Fold, un nouvel ordinateur portable pliant surprenant

ASUS a annoncé la semaine dernière le ZenBook 17 Fold, une tablette pliable sous Windows 11. Certifié par Intel Evo, le ZenBook 17 Fold est conçu pour trouver l’équilibre idéal entre mobilité et productivité pour un style de vie moderne.

Grâce à sa polyvalence, la tablette pliable peut être utilisée en mode Desktop à l’aide d’un clavier Bluetooth et en mode Laptop à l’aide d’un clavier virtuel. Ensuite, nous vous proposons les spécifications officielles afin que vous puissiez mieux connaître la nouvelle tablette pliante Asus.

ZenBook 17 Fold, l’aventure du pliage d’Asus

Le ZenBook 17 Fold est doté d’un grand écran tactile OLED 2,5K de 17,3 pouces avec un rapport d’aspect de 4:3. L’écran peut être plié au centre pour créer deux écrans de 12,5 pouces avec des résolutions d’écran de 1920 par 1280 et un rapport d’aspect de 3:2. L’écran est certifié par TÜV Rheinland pour ses faibles émissions de lumière bleue et son fonctionnement sans scintillement. Il dispose également d’une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 de qualité cinéma pour des couleurs vives. La nouvelle tablette pliable d’ASUS est alimentée par un processeur Intel Core i7-1250U de 12e génération couplé à des graphiques Intel Iris Xe, 16 Go de RAM et un SSD PCIe rapide de 1 To.

La tablette pliable est dotée d’une charnière à 180º de précision, qui a subi plus de 30 000 cycles d’ouverture et de fermeture pour tester si elle pouvait résister à la torture. Comme ASUS l’a souligné dans son article de blog officiel, si vous ouvrez et fermez l’ordinateur portable six fois par jour, sa charnière n’aura aucun problème dans une durée de vie de plus de neuf ans.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons deux ports USB-C Thunderbolt 4 pratiques, une batterie longue durée de 75 Wh, une prise en charge de la charge rapide, un puissant quadruple haut-parleur certifié Harman Kardon et un système audio Dolby Atmos. De plus, il intègre une webcam AI 5 MP avec ASUS 3D Noise Reduction pour des appels vidéo de bonne qualité, une connexion faciale rapide, grâce à la caméra infrarouge HD qui fonctionne avec ASUS AdaptiveLock et la nouvelle puce Intel Visual Sensing Controller.

Prix ​​et disponibilité du ZenBook 17 Fold

La nouvelle tablette pliable d’ASUS n’est pas bon marché. Le ZenBook 17 Fold coûte 3 499 $. Il sera disponible dans le monde entier au quatrième trimestre 2022. Si vous pouvez vous le permettre, il est clair que c’est un appareil qui attire l’attention partout.