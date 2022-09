L’épave du Titanic filmée dans une qualité jamais vue auparavant : la vidéo du colosse coulé

La société OceanGate Expeditions spécialisée dans l’exploration des fonds marins a filmé l’épave du Titanic à 8K, avec des détails inédits.

L’épave du Titanic, le plus grand et le plus luxueux paquebot jamais construit, a été identifiée pour la première fois le 1er septembre 1985 par l’équipe dirigée par l’archéologue et océanographe américain Robert Ballard, grâce à l’aide du sous-marin « Argo ». . Depuis lors, de multiples images ont été capturées du gigantesque navire de 270 mètres de long, qui s’est brisé en deux sections après l’impact avec le tristement célèbre iceberg qui l’a coulé le 15 avril 1912. Aujourd’hui, 110 ans après l’événement tragique, qui a coûté sa vie à plus de 1 500 personnes, les chercheurs et aventuriers de la société OceanGate Expeditions ont enregistré la vidéo la plus détaillée et la plus évocatrice du géant submergé, grâce à des caméras très puissantes dotées d’une résolution de 8K (4.320p). C’est la première fois que la célèbre épave est documentée avec une telle qualité.

Titanesque. Crédit : Expéditions OceanGate

L’aperçu de la vidéo « First 8K Video of the RMS Titanic », que vous pouvez voir en haut de l’article, a été mis en ligne sur la chaîne Youtube de l’organisation, permettant un regard inédit sur les vestiges du transatlantique, dont l’histoire est devenue encore plus mythique grâce au blockbuster de James Cameron de 1997 avec le jeune Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. « Les détails incroyables des images 8k aideront notre équipe de scientifiques marins et d’archéologues à caractériser plus précisément la décomposition du Titanic alors que nous capturons de nouvelles images en 2023 et au-delà. La capture de ces séquences 8K nous permettra de zoomer et de maintenir la qualité 4K, ce qui est essentiel pour des projets vidéo attrayants sur grand écran. Les couleurs phénoménales de ces images sont encore plus remarquables », a déclaré avec enthousiasme le président d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, dans un communiqué de presse. La comparaison avec des vidéos enregistrées en 2021 a permis aux experts de remarquer plusieurs changements dans certaines zones du Titanic, qui continue d’être consommée sans relâche par le sel de l’Atlantique depuis plus d’un siècle. Les images ont été capturées par des caméras installées sur le sous-marin polyvalent Titan.

L’ancre du Titanic. Crédit : Expéditions OceanGate

Parmi les détails observés pour la première fois par les experts figurent quelques écrits du fabricant d’ancres Noah Hingley & Sons Ltd., retrouvés sur la gigantesque ancre bâbord. « J’ai étudié l’épave pendant des décennies et effectué plusieurs plongées, et je ne me souviens pas avoir vu d’autres images montrant ce niveau de détail. C’est excitant qu’après tant d’années, nous ayons découvert un nouveau détail qui n’était pas aussi évident avec les générations précédentes de technologie de caméra », a déclaré Rory Golden, plongeur et vétéran d’OceanGate Expeditions. D’autres éléments qui peuvent être vus dans la vidéo sont la grue utilisée pour soulever l’énorme ancre de 15 tonnes et une manille en acier ou une barre d’appui qui à l’époque était attachée au mât (effondré) du Titanic. Dans la deuxième partie de la vidéo, on voit plutôt des structures rondes particulières, les chaumards qui permettaient au navire d’accoster au port et d’être en sécurité. À un moment donné, nous voyons également la chaîne d’ancre du port, dont les maillons pesaient plus de 90 kilogrammes chacun. « L’un des clips les plus surprenants montre l’une des chaudières qui est tombée au fond de l’océan lorsque le Titanic s’est brisé en deux. C’est notamment l’une des chaudières qui a été repérée pour la première fois lorsque l’épave du Titanic a été identifiée en 1985 », a déclaré Golden.

Le sous-marin Titan

Pendant la vidéo, à un certain moment, vous pouvez également voir deux points laser verts ; ce sont des indicateurs lumineux – distants de 10 centimètres – qui sont utilisés par les chercheurs pour déterminer la taille des objets encadrés. Ce sont toutes des données très utiles qui permettront d’évaluer et de surveiller le taux de dégradation du Titanic lors des prochaines expéditions. OceanGate Expeditions, leader mondial de l’exploration en haute mer, planifie déjà la mission pour mai 2023. En plus d’étudier l’épave, les scientifiques recueillent des informations sur la biodiversité qui s’est formée sur les restes du colosse coulé lors du voyage inaugural (entre Southampton et New York), offrant également des données précieuses aux écologistes et aux biologistes.