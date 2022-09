Où acheter et réserver la SEGA Mega Drive Mini 2 ?

Réservez la SEGA Mega Drive Mini 2

Le communiqué de presse officiel que SEGA a envoyé aux médias mentionne que la console est déjà disponible à la réservation, pouvant mettre une unité à votre nom afin de ne pas en manquer le 27 octobre lors de sa mise en vente. La réalité est que le produit n’apparaît pas comme disponible pour le moment, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que les réservations soient disponibles.

On parle peut-être de quelques heures ou de quelques jours, mais dans tous les cas, il faudra encore patienter, car l’article est toujours en rupture de stock au moment où nous écrivons ces lignes.

Où peut-on l’acheter ?

Le site officiel de SEGA indique que la console arrivera exclusivement chez Amazon, donc en principe elle ne serait disponible dans aucun autre store. C’est quelque chose que vous devez garder à l’esprit si vous cherchez désespérément à en trouver un, car compte tenu de la rapidité avec laquelle les unités du Mega Drive Mini ont disparu, cette nouvelle version pourrait disparaître tout aussi rapidement.

Aujourd’hui, il est impossible de trouver une unité en stock de la Mega Drive mini, donc avec la nouvelle version, nous pourrions voir une autre vague d’achats, mêlant utilisateurs intéressés et utilisateurs qui souhaitent simplement une revente fructueuse. Nous ne savons pas s’il y aura un plus grand nombre d’unités disponibles, mais connaissant la situation fastidieuse avec les fabricants de puces du monde entier, cela deviendra probablement encore plus compliqué.

Nous vous laissons avec le lien d’achat sur Amazon afin que vous ayez localisé le fichier du produit, car, si pour l’instant il apparaît comme un produit en rupture de stock, ils pourraient bientôt mettre à jour la page avec la possibilité de réserver une unité à votre nom. En attendant, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits Amazon pour être averti par e-mail dès qu’il sera disponible.

Les jeux inclus

La liste des jeux inclus dans cette nouvelle console est la suivante :

Après le brûleur II

Soldat extraterrestre

Coureur atomique

Bonanza Bros.

Combattant d’argile

Desert Strike : retour dans le golfe

Ver de terre Jim 2

Maître élémentaire

Fureur fatale 2

Gagner du terrain

Hache dorée II

Grenade

feu d’enfer

Herzog Zwei

Résistance de minuit

Dépasser

OutRunners

Phantasy Star II

peuplé

ÎLES ARC-EN-CIEL -EXTRA-

X-Ranger

Ristar

Tonnerre roulant 2

Shadow Dancer: Le secret de Shinobi

Force brillante II

Briller dans les ténèbres

Soleil

explosion 3d sonique

MAISON D’ÉCLABOUSSURES 2

Rues de la rage 3

super accroché

SUPER STREET FIGHTER II LES NOUVEAUX CHALLENGERS

Le Limon

La Revanche de Shinobi

ToeJam & Earl en panique sur Funkotron

Truxton

vecteur, homme, 2

point de vue

Course virtuelle

Chanteguerre

Ecco le dauphin (MEGA CD)

Ecco : Les marées du temps (MEGA CD)

CD de combat final (MEGA CD)

NIGHT STRIKER (MEGA CD)

Piège nocturne (MEGACD)

Robo Aleste (MEGA CD)

Sewer Shark (MEGA CD)

Shining Force CD (MEGA CD)

SILPHEED (MEGA CD)

Sonic le hérisson CD (MEGA CD)

LES GUERRIERS NINJA (MEGA CD)

Yumemi Mystery Mansion (MEGA CD)

Jeux bonus