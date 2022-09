Il y a un filtre sur TikTok qui vous aide à savoir pour qui voter (et ça marche plutôt bien aussi)

Il a été créé par Davide Fumarola. 34 ans, expert en design, il commence depuis quelques mois à se consacrer à ce type de communication.

Deux options, un seul choix à chaque fois et au final une réponse claire. Peut-être que 60 secondes, c’est un peu court pour décider qui conduira environ 60 millions de personnes au cours des cinq prochaines années (si la crise gouvernementale le permet). Pourtant, le filtre électoral politique TikTok capte des centaines de milliers de vues. Une fois le filtre activé, l’utilisateur est invité à choisir sa position sur un sujet, en décidant toujours entre deux options. Il y a tous les thèmes de la campagne électorale : elle commence par le mariage entre couples homosexuels et se poursuit avec les sources d’énergie, les revenus de la citoyenneté, l’Union européenne, l’immigration, les retraites et le Ius Scholae. Vous ne pouvez toujours faire qu’un seul choix et à la fin apparaît le parti qui a le programme politique le plus proche de la séquence de choix. Le filtre s’appelle ÉLECTIONS POLITIQUES 2022.

L’idée est simple à comprendre et surtout elle permet aux créateurs d’avoir un contenu actuel qui est ensuite ouvert aux critiques et aux commentaires des utilisateurs. Le filtre a atteint son objectif, comme Davide Fumarola, son créateur, l’explique à Netcost-security.fr : « Je voulais permettre aux utilisateurs de clarifier les programmes électoraux. J’ai pris les points les plus importants et j’ai créé ce jeu pour savoir qui choisir. Ce qui est intéressant avec les vidéos avec ce filtre, c’est qu’elles créent du suspense jusqu’au bout ». 34 ans, une carrière dans la communication, Fumarola étudie depuis quelques temps les filtres de cette plateforme : « Je me spécialise dans l’identité de marque. Lorsque TikTok a ouvert la possibilité de créer des filtres, je me suis tout de suite lancé dedans. C’est un marché qui va continuer à croître ».

Le contexte : de Harry Potter aux footballeurs

En parcourant le profil TikTok de Fumarola, vous pouvez voir toutes ses anciennes œuvres : « Le premier que j’ai créé est un filtre dans lequel vous devez créer un ballon avec un chewing-gum. Le but est de le rendre le plus grand possible sans le faire éclater. Personne n’a encore compris comment faire ». Parmi ses œuvres, le célèbre chapeau de tri Harry Potter qui attribue le protagoniste du filtre à l’une des quatre maisons de Poudlard. Au lieu de cela, parmi les filtres qui ont eu le plus de succès, il y a le FaceMash des joueurs : dans un défi qui rappelle l’ancêtre de Facebook, les utilisateurs doivent de temps en temps choisir quel joueur garder à l’écran et lequel expulser de le cadre.