La deuxième mise à jour de la Samsung Galaxy Watch 5 apporte des améliorations à la stabilité du GPS

Le mois dernier, Samsung a annoncé la nouvelle génération de Galaxy Watch ; Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Et elle est disponible pour les utilisateurs à partir du 26 août. La Galaxy Watch 5 a déjà reçu la première mise à jour avant sa sortie. Et maintenant, la Galaxy Watch 5 reçoit la deuxième mise à jour incrémentielle basée sur One UI Watch 4.5.

La première mise à jour a été déployée pour tous les utilisateurs qui avaient des unités d’test ou avaient reçu la montre avant la date de sortie. Et si vous avez obtenu la Watch 5 après la date de sortie, elle a peut-être déjà été mise à jour dans la première version. Étant donné que la Watch 5 est encore un nouvel appareil, Samsung pourrait déployer plusieurs mises à jour incrémentielles en peu de temps.

La deuxième mise à jour incrémentielle pour Samsung Galaxy Watch 5 est livrée avec la version du firmware R920XXU1AVH6/R9200XM1AVH6 et la mise à jour pèse environ 103 Mo. La mise à jour est toujours dans le correctif de sécurité Android de juillet. Mais cela vient avec des performances améliorées. Ci-dessous, vous pouvez consulter le journal des modifications.

GPS La stabilité a été améliorée.

Amélioration de la stabilité et de la fiabilité du système Des codes de stabilisation pour le fonctionnement de la montre ont été appliqués.



Ainsi, avec cette mise à jour, vous pouvez vous attendre à un suivi GPS plus précis ainsi qu’à d’autres améliorations des performances.

La mise à jour est déployée dans plusieurs régions. Et cela se déroulera par lots. Cela indique que certains utilisateurs ont peut-être déjà reçu la mise à jour et que certains utilisateurs peuvent attendre quelques jours. Si vous avez reçu la mise à jour, vous pouvez mettre à jour votre Galaxy Watch 5 vers la dernière version à partir de l’application Galaxy Wearable.

Avant de mettre à jour votre montre, assurez-vous de charger votre montre à au moins 50 % et de faire une sauvegarde de vos données.

