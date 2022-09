Sony Xperia 5 Iv : Petit Et Puissant

Un nouveau smartphone compact : Lors de l’IFA 2022, Sony a présenté le Xperia 5 IV comme le petit frère du top modèle actuel, le Sony Xperia 1 IV.Les performances sont (presque) à la hauteur. Pour moi, même le meilleur choix.

Ce que j’attends d’un smartphone compact

J’aime le Sony Xperia 5 IV – et cela dépend de mes préférences personnelles :

Compacité : Peut être utilisé d’une seule main. Une bosse de caméra aussi petite que possible. capacité de poche.

Convivialité : Écran lumineux. Écran tactile rapide. Processeur suffisamment rapide. Longue durée de vie de la batterie.

Ce dont je peux me passer :

la meilleure caméra et la plus chère

écrans prêts pour le jeu avec une résolution extrêmement élevée et des taux de rafraîchissement élevés

Format : devenir encore plus petit

Il n’y a plus beaucoup de petits smartphones avec beaucoup de puissance. Et s’ils le font, ils grossissent chaque année. Généralement. Cependant, le Sony Xperia 5 IV a rétréci de 1 mm en longueur et en largeur. Mais il reste avec l’écran OLED de 6,1 pouces sans encoche.

À titre de comparaison, le plus grand Xperia 1 IV est 9 mm plus long et 4 mm plus large, mais tout aussi épais. À 185 grammes, il pèse 13 grammes de plus.

Le Sony Xperia 5 IV est disponible en trois couleurs (Image : Sony)

Aussi louable : la bosse de la caméra est modérée. Je suppose que je peux simplement glisser le Xperia 5 IV dans ma poche arrière et le sortir rapidement sans qu’il ne se coince.

Je ne serais pas si sûr de l’Asus Zenfone 9, qui est également compact, car l’élément caméra est beaucoup plus important ici. Je ne l’utiliserais probablement qu’avec un étui, ce qui enlèverait une partie de la compacité. Avec le Xperia 5 IV, je suppose également qu’il est aussi agréable et antidérapant dans la main que mon précédent modèle compact de Sony.

Dimensions : 6,7 × 15,6 × 0,8 cm

Poids : 172 grammes

Bosse de caméra : minime

Écran : devenez encore plus lumineux

Les écrans des smartphones doivent tout afficher lisiblement, mais ne pas trop aspirer la batterie. Une diagonale d’écran de 6,10 pouces me suffit. La résolution de 1 080 × 2 520 pixels donne une densité de points de 449 ppp. C’est toujours assez net pour que je puisse bien lire les petites lettres.

L’écran OLED est capable de HDR et de 120 Hz. Mais les deux ne sont pas si importants pour moi car je ne veux pas jouer ou regarder Netflix avec un smartphone. Avec 850 cd/m² elle devrait être suffisamment lumineuse pour les beaux jours. C’est ce qui compte pour moi. Ainsi que la protection assurée par Gorilla Glass Victus.

L’écran du Sony Xperia 5 IV est devenu encore plus lumineux (Photo : Sony)

Ici aussi, la comparaison : l’écran du plus grand Xperia 1 IV mesure 6,5 pouces et a une résolution de 1 644 x 3 840 pixels. C’est un excellent 643 ppi. Mais au quotidien, il bascule presque toujours vers une résolution légèrement supérieure à celle du nouveau Xperia 5 IV.

Taille de l’écran : 6,10 pouces

Résolution : 1 080 × 2 520 pixels

Densité de points : 449 ppp

Luminosité : 850 cd/m² (estimation)

Caractéristiques : OLED, HDR, 120 Hz

Performance : devenir encore plus endurant

Les premiers commentateurs se plaignent déjà que le Xperia 5 IV n’a pas le dernier processeur haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1, mais seulement le Snapdragon 8 Gen 1, c’est-à-dire sans plus. Je ne remarquerais pas la différence.

Comme je l’ai dit : je ne pousse pas un smartphone à ses limites, ni par le biais de jeux, ni par le biais d’autres applications gourmandes en ressources informatiques. Pour moi, un smartphone doit durer longtemps. De plus, 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage pour le système d’exploitation, les applications et les données me suffiraient. Si nécessaire, une carte mémoire s’insère dans l’appareil.

Le Sony Xperia 5 IV a une batterie plus grande dans un boîtier plus petit (Image : Sony)

Sony a augmenté la batterie du Xperia 5 IV de 4 500 à 5 000 mAh ! L’appareil est devenu plus petit. Et : L’écran a la même taille et la même résolution que le prédécesseur Xperia 5 III. Cela devrait, espérons-le, prolonger la durée de vie de la batterie, même avec une version plus récente d’Android. Incidemment, la batterie peut maintenant être chargée sans fil pour la première fois.

La comparaison presque inévitable : le Xperia 5 IV a le même processeur et la même puce graphique que le plus grand Xperia 1 IV. Cependant, il y a plus de RAM (12 Go) et plus de stockage (256 Go). Les interfaces radio sont les mêmes, tout comme la capacité de la batterie, bien que le plus gros appareil consomme probablement plus d’énergie.

Processeur : Snapdragon 8 Gen 1

Graphiques : Adreno 730

Système d’exploitation : Androïd 12

Mémoire : 8 Go

Stockage de données : 128 Go

Technologies radio : LTE, 5G, WLAN 6e, Bluetooth 5.2

Batterie : Lithium Polymère 5000 mAh

Appareil photo : devenez encore plus stable

Le Xperia 5 IV dispose d’un triple appareil photo de 12 mégapixels chacun :

Appareil photo téléobjectif avec une distance focale de 60 mm (f/2.4)

Appareil photo grand angle avec 24 mm (f/1.7)

Appareil photo ultra grand angle 16 mm (f/2,2)

Sony essaie depuis un certain temps d’intégrer des focales variables dans ses smartphones. Le Xperia 5 III avait un objectif à deux focales fixes de 70 ou 105 mm. Sony s’en est à nouveau dispensé dans le nouveau Xperia 5 IV. En retour, le plus grand Xperia 1 IV peut zoomer optiquement de 85 à 125 mm.

Pour moi ce n’est pas si important. Je n’ai pas besoin d’avoir le smartphone qui prend les meilleures photos. De bons clichés suffisent à mes besoins.

Deux des trois appareils photo du Sony Xperia 5 IV disposent d’un stabilisateur d’image optique (Image : Sony)

Cependant, le Xperia 5 IV offre une bonne technologie : il dispose d’une mise au point automatique en temps réel et d’un suivi en temps réel pour tous les capteurs – en tant que premier smartphone de la série Xperia 5. Le grand angle et le télé offrent un stabilisateur d’image optique (OIS).

Lors de l’enregistrement vidéo, les trois objectifs gèrent la résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 ips, HDR compris.

La caméra selfie à l’avant a désormais une résolution de 12 mégapixels au lieu de 8 mégapixels.

La comparaison que beaucoup devraient regarder en premier : deux des trois appareils photo du Xperia 5 IV se trouvent également dans le plus grand Xperia 1 IV. Il y a aussi le zoom optique, une nouvelle technologie qui devrait être un argument de vente pour certains, pour d’autres qui exact opposé.

Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 124˚, 16 mm, 1/2.5″, Dual Pixel PDAF

Grand angle : 12 MP, f/1.7, 24 mm, 1/1.7″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

Téléobjectif : 12 MP, f/2.4, 60 mm, 1/3.5″, Dual Pixel PDAF, OIS

Conclusion : Pourrait être mon prochain smartphone

Le Sony Xperia 5 IV serait un bon candidat si je devais acheter un nouveau smartphone maintenant. C’est plus petit que la plupart. Je pourrais l’utiliser sans étui car il a un minimum de bosse de caméra. Les performances (processeur, batterie, écran) seront plus que suffisantes pour mes besoins. Dernier point mais non le moindre : il dispose d’une prise jack 3,5 mm.

Comparé au Sony Xperia 1 IV, la taille est une question de goût : Plus d’espace pour le contenu et la saisie ? Ou plus léger dans la main et moins gênant dans la poche ? En tout cas, les différences techniques ne sont pas si grandes. Je peux me passer de la résolution plus élevée de l’écran, ainsi que de la plus grande mémoire et de l’appareil photo avec zoom optique.

Le Sony Xperia 5 IV sera disponible en noir, vert et blanc à partir de mi-septembre et coûtera 1 049 euros (prix public conseillé). Quiconque achètera le smartphone d’ici le 9 octobre 2022 recevra le casque TWS LinkBuds S. Celles-ci coûtent actuellement 150 euros. Le prix d’achat devrait alors bientôt chuter de ce montant.

Le modèle Sony Xperia 5 III de l’année dernière est actuellement disponible pour 700 euros, le Sony Xperia 1 IV qui est sorti en juin pour 1 250 euros. Le nouveau Sony Xperia 5 IV me semble être un bon compromis entre fonctionnalités et prix.