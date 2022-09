Un nouveau type d’aurore spectaculaire a été découvert sur Mars

En combinant les données des missions MAVEN et EMM, les scientifiques ont découvert un nouveau type d’aurore « inégale » sur la planète rouge.

A gauche, pas d’aurore ; au centre et à droite les aurores irrégulières observées par EMM. Crédit : EMM / EMUS

Les aurores sont parmi les spectacles naturels les plus saisissants visibles sur Terre, comme le montrent les images spectaculaires partagées par l’ISS par Samantha Cristoforetti, mais ces phénomènes se produisent également sur d’autres planètes. Il suffit de regarder cet incroyable instantané infrarouge de Jupiter capturé par le futuriste télescope spatial James Webb. En 2018, des scientifiques de la mission MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) de la NASA ont découvert un type particulier d’aurore à protons également sur Mars, qui se forme lorsque des particules chargées électriquement du Soleil – le vent solaire – interagissent avec l’atmosphère faible et raréfiée. martien. La planète rouge n’ayant pas de champ magnétique comme celui de la Terre, le phénomène, bien que guidé par les mêmes principes physiques, se manifeste de manière particulière, avec « lisse et uniformément réparti dans l’hémisphère » de référence, précise la NASA dans une presse de déclaration. Désormais, grâce aux observations d’une autre sonde, l’Emirates Mars Mission (EMM) des Émirats arabes unis, les scientifiques ont découvert que ces aurores à protons peuvent être nettement plus dynamiques, irrégulières et variables que celles « plates » immortalisées par MAVEN et Mars Express de l’Agence spatiale européenne (ESA).

« Les observations EMM ont suggéré que les aurores étaient si répandues et désorganisées que l’environnement de plasma autour de Mars devait être véritablement perturbé, au point que le vent solaire affectait directement la haute atmosphère partout où nous observions des émissions aurorales. Dit le Dr Mike Chaffin, un scientifique qui travaille à la fois pour EMM et MAVEN au laboratoire Boulder de l’Université du Colorado pour la physique atmosphérique et spatiale. « En combinant les observations aurorales d’EMM avec les mesures MAVEN de l’environnement du plasma auroral, nous pouvons confirmer cette hypothèse et déterminer que ce que nous voyions était essentiellement une carte de l’endroit où le vent solaire plongeait sur la planète », a ajouté l’expert.

Le champ magnétique martien, comme indiqué, est différent de celui de la Terre et est entraîné par des particules chargées interagissant avec l’atmosphère. Une aurore protonique se forme lorsque les protons chargés positivement du vent solaire interagissent avec l’hydrogène coronal qui enveloppe la planète rouge et s’ionisent (essentiellement, ils volent des électrons). Ce processus « enflamme » l’atmosphère martienne supérieure dans la lumière ultraviolette et déclenche l’aurore. Comme indiqué, ce phénomène est apparu uniforme et lisse à partir des seules observations MAVEN, mais en combinant les données EMM, un dynamisme surprenant a émergé avec des « aurores inégales », qui, selon les experts, sont entraînées par une interaction chaotique. « Cette aurore erratique est principalement le résultat de la turbulence du plasma, qui dans certaines circonstances conduit à un dépôt direct du vent solaire sur toute la face diurne martienne », ont déclaré les auteurs de l’étude.

Crédit : Crédits : Emirates Mars Mission / UAE Space Agency

Le phénomène n’est pas encore bien compris mais il est intéressant de noter que la coquille d’hydrogène à la base des aurores martiennes est liée (au moins en partie) à l’eau libérée par la planète, un processus qui va provoquer l’atmosphère du Planète rouge pour évoluer. Les détails de la recherche « Patchy Proton Aurora at Mars: A Global View of Solar Wind Precipitation Across the Martian Dayside From EMM/EMUS » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Geophysical Research Letters.