La production de l’iPhone 14 commencera tôt en Inde ; L’assemblage de l’iPhone 15 sera probablement simultané [U]

Mise à jour : L’écart entre la Chine et l’Inde aurait fermé de deux mois à six semaines. Actu pense que la production de l’iPhone 15 l’année prochaine commencera simultanément dans les deux pays.

Il a été suggéré que la production de l’iPhone 14 commencerait simultanément en Chine et en Inde, améliorant considérablement la disponibilité précoce de la gamme de cette année. Mais un nouveau rapport indique aujourd’hui qu’Apple a dû abandonner tout espoir d’y parvenir…

Les défis de la chaîne d’approvisionnement étaient un obstacle majeur, mais Apple a également estimé qu’il serait impossible d’atteindre le même niveau de secret en Inde qu’en Chine.

Arrière plan

Apple progresse depuis longtemps lentement vers la réduction de sa dépendance à l’égard de la Chine en tant que centre de fabrication, et l’initiative est devenue de plus en plus urgente à mesure que la menace de perturbation en Chine et à Taïwan se fait de plus en plus réelle.

Une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, visait à montrer le support américain à un moment où les inquiétudes concernant une éventuelle invasion par la Chine sont croissantes. Il a été conçu pour signaler à Pékin que les États-Unis sont sérieux dans leur engagement juridique à aider Taïwan à se défendre contre toute attaque militaire de la Chine.

Cependant, beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la visite était plus susceptible de provoquer la Chine que de la dissuader, et il est devenu de plus en plus clair que c’est effectivement le cas. Cela a provoqué des exercices militaires par la Chine, ainsi que des perturbations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Apple a fait le plus de progrès en Inde. Au départ, seul l’iPhone SE y était assemblé, mais la gamme de modèles s’est progressivement élargie, l’iPhone 13 rejoignant la gamme plus tôt cette année. Foxconn est le principal fournisseur d’Apple dans le pays, responsable de toute la production de l’iPhone 13, tandis que Wistron fabrique l’iPhone SE et l’iPhone 12.

Production de l’iPhone 14 en Inde

Plus tôt ce mois-ci, l’analyste Apple Ming-Chi Actu a suggéré que la production de l’iPhone 14 commencerait simultanément en Chine et en Inde.

Ma dernière enquête indique que le site de production d’iPhone de Foxconn en Inde expédiera le nouvel iPhone 14 6.1″ presque simultanément avec la Chine pour la première fois en 2H22 (l’Inde ayant un quart ou plus de retard dans le passé). À court terme, les capacités/expéditions d’iPhone en Inde ont encore un écart considérable avec la Chine, mais c’est une étape importante pour Apple dans la construction d’un site de production d’iPhone non chinois. Cela implique qu’Apple essaie de réduire les impacts géopolitiques sur l’offre et considère le marché indien comme le prochain moteur de croissance clé.

Cependant, Bloomberg rapporte aujourd’hui que même si Apple avait en effet espéré que cela serait possible, il a décidé que ce n’était pas faisable. Il vise plutôt à réduire le délai entre la production de lancement en Chine et la production ultérieure en Inde.

Apple Inc. prévoit de commencer à fabriquer l’iPhone 14 en Inde environ deux mois après la sortie initiale du produit en Chine, réduisant ainsi l’écart entre les deux pays mais ne le fermant pas complètement comme certains l’avaient prévu. La société a travaillé avec des fournisseurs pour accélérer la fabrication en Inde et réduire le décalage de production du nouvel iPhone de six à neuf mois typiques pour les lancements précédents, selon des personnes proches du dossier.

Cela représenterait encore une accélération substantielle par rapport au calendrier de montage passé, mais un démarrage simultané a été jugé trop ambitieux pour deux raisons. Premièrement, il existe un énorme réseau de chaînes d’approvisionnement en Chine, qui n’existe pas en Inde. Deuxièmement, Apple craignait qu’il y ait un plus grand risque que le secret soit compromis en Inde.

Selon deux des personnes interrogées, les dirigeants locaux en Inde ont examiné entièrement une section de l’une des multiples chaînes de montage de Foxconn, séquestré les travailleurs et examiné toutes les manières possibles de compromettre la sécurité autour de l’appareil. Jusqu’à présent, les contrôles de sécurité drastiques et l’isolement strict de ses installations en Chine seraient difficiles à reproduire, a déclaré l’une des personnes. Apple s’est également inquiété des douaniers indiens, qui ouvrent généralement les colis pour vérifier si les matériaux importés correspondent à leurs déclarations, une autre vulnérabilité potentielle pour le secret des produits.

Le rapport indique que l’objectif le plus ambitieux est désormais que la production de l’iPhone 14 commence en Inde fin octobre.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :