Les secrets génétiques de la méduse immortelle révélés : pour qu’elle puisse rajeunir dès le stade adulte

Une équipe de recherche espagnole a déterminé comment la méduse immortelle parvient à régresser du stade larvaire au stade adulte.

La méduse immortelle. Crédit : Maria Pascual – Torner / Université d’Oviedo

Les secrets génétiques de la méduse dite « immortelle » ont été révélés, un hydrozoaire de la famille des Oceanidae qui a la capacité de passer du stade adulte au stade larvaire (le polype) grâce à un processus appelé transdifférenciation. L’animal, scientifiquement classé sous le nom de Turritopsis dohrnii, est le seul connu des scientifiques capable de remonter le temps après avoir atteint la maturité sexuelle et de pouvoir répéter indéfiniment le cycle. Aujourd’hui, les biologistes marins ont déterminé quelles « superpuissances » génétiques et moléculaires lui permettent d’être le seul être vivant potentiellement immortel sur Terre.

L’étude a été menée par une équipe de recherche espagnole dirigée par des scientifiques de l’Institut universitaire d’oncologie « Ciberonc » et de l’Observatoire marin des Asturies du Département de biologie des organismes et des systèmes de l’Université d’Oviedo. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Maria Pascual-Torner, professeur au Département de biochimie et de biologie moléculaire de l’université espagnole, sont parvenus à leurs conclusions après avoir comparé le patrimoine génétique de Turritopsis dohrnii avec celui d’une espèce similaire (Turritopsis rubra ), mais pas capable du miracle de la régression au stade larvaire à partir d’un stade mature.

Les chercheurs n’ont pas trouvé un seul facteur génétique impliqué dans le processus de transdifférenciation, mais un ensemble d’éléments moléculaires et génétiques potentiels qui peuvent assurer le cycle de rajeunissement de la méduse. « Nous avons identifié des variantes et des expansions de gènes associées à la réplication et à la réparation de l’ADN, à la maintenance des télomères, à l’environnement redox, à la population de cellules souches et à la communication intercellulaire », ont-ils écrit dans le résumé de l’étude. En termes simples, la méduse immortelle possède un mécanisme unique pour réparer l’ADN et préserver la longueur des télomères grâce à des mutations qui ralentissent également la division cellulaire. Chez l’homme et d’autres espèces, le raccourcissement des télomères est associé au vieillissement.

Crédit : PNAS

Parmi les détails les plus significatifs détectés par le professeur Pascual-Torner et ses collègues figurent le silençage génique de la voie connue sous le nom de « Polycomb » et la capacité de réactivation des cellules pluripotentes (celles capables de se différencier en n’importe quel tissu de l’organisme) lors du processus de régression vers le stade larvaire. « Plutôt que d’avoir une clé unique pour le rajeunissement et l’immortalité, les différents mécanismes analysés dans notre étude agiraient en synergie, favorisant ainsi le processus de rajeunissement de la méduse immortelle », a déclaré l’auteur principal de l’étude. Un aspect intéressant réside dans le fait que la méduse immortelle n’est pas capable de contrôler ce processus, mais s’active automatiquement lorsqu’elle se trouve dans des conditions de stress environnemental (par exemple, des variations défavorables de la salinité et de la température de l’eau).

Les scientifiques espèrent exploiter les connaissances qu’ils ont acquises sur le génome de Turritopsis dohrnii pour lutter contre les maladies du vieillissement, améliorer la longévité et la santé humaine en général. Mais bien sûr, il ne faut pas s’attendre à un rajeunissement comme celui observé dans ce petit hydrozoaire spécial. « C’est une erreur de penser que nous atteindrons l’immortalité comme cette méduse, car nous ne sommes pas des méduses », a déclaré sans détour le professeur Pascual-Torner. Les détails de la recherche « La génomique comparative des cnidaires mortels et immortels dévoile de nouvelles clés derrière le rajeunissement » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PNAS.