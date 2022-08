NetEase a acquis le studio Star Wars Eclipse/Detroit: Become Human Quantic Dream

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? C’est un cas d’un autre jour, une autre acquisition massive d’un studio de jeux vidéo. La société achetée cette fois est le développeur français Quantic Dream, créateur de titres de « narration interactive » tels que Heavy Rain et Detroit : Become Human, ainsi que d’un prochain jeu Star Wars. Il est acheté par le géant chinois de la technologie NetEase, qui s’est rapidement développé sur les marchés étrangers ces derniers temps.

NetEase détenait déjà une participation minoritaire dans Quantic Dream suite à une acquisition en 2019. Les sociétés avaient alors déclaré qu’elles concluaient un partenariat qui aiderait la vision créative du fabricant de jeux.

NetEase n’a pas révélé combien il a payé pour acquérir pleinement Quantic Dream. Le studio basé à Paris est désormais le premier en Europe à être entièrement détenu par la société basée à Hangzhou.

NetEase et Tencent ont récemment intensifié leurs efforts d’expansion internationale alors que les régulateurs chinois répriment l’industrie du jeu vidéo du pays. Aucune des deux entreprises n’a reçu de licence pour ses jeux mobiles ou PC en 2022, ce qui a contribué à la toute première baisse de revenus de Tencent et lui a conféré le titre indésirable d' »entreprise qui a perdu le plus de valeur cette année ».

NetEase a ouvert un studio de jeux au Japon en janvier qui se concentre sur le développement de jeux sur console. Il fait suite à l’ouverture en 2020 de Sakura Studio, un autre développeur axé sur la console, dans le comté.

Le premier studio de jeu entièrement détenu par NetEase aux États-Unis est arrivé en mai. Jackalope Games, basé à Austin, au Texas, crée des titres pour PC et consoles.

Cette année a vu la consolidation de nombreux développeurs et éditeurs massifs au sein de l’industrie des jeux vidéo : l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars, le rachat de Bungie par Sony pour 3,6 milliards de dollars et les nombreuses acquisitions d’Embracer Group. Il y avait aussi des rumeurs la semaine dernière selon lesquelles Amazon était sur le point d’acquérir EA, mais cela ne s’est pas encore produit.

Quantic Dream travaille sur un nouveau titre Star Wars, Eclipse, qu’il décrit comme un jeu d’action-aventure aux ramifications complexes. Cela le rend très différent des titres narratifs habituels de Quantic Dream, bien que le site Web mentionne le mécanisme de choix et de conséquence bien-aimé de la société.