Nintendo annonce quand Dragalia Lost pour iOS sera arrêté

En mars, Nintendo a annoncé que Dragalia Lost, un jeu d’action RPG, allait être fermé après quatre ans de disponibilité. À l’époque, la société avait seulement déclaré qu’elle serait interrompue plus tard cette année, et maintenant Nintendo a confirmé la date de fin de service.

Comme annoncé par la société, Dragalia Lost sera fermé le 30 novembre « à 03h00 ». La société note :

Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont joué au jeu depuis le début du service. Veuillez noter que le diamantium n’est plus disponible à l’achat à compter du 30/08/2022 à 03h00. De plus, Upgrade Essentials & Packs, qui peuvent être achetés dans la boutique en jeu en utilisant du diamantium, ne seront plus disponibles à l’achat à partir du 31/10/2022 à 03h00. Les joueurs peuvent continuer à dépenser du diamantium pour invoquer, construire le Halidom, récupérer de l’endurance, récupérer des ailes et continuer à utiliser jusqu’à la fin du service.

Nintendo déclare que si vous démarrez le jeu Dragalia Lost après la fin du service du jeu, une notification de fin de service s’affichera et vous ne pourrez pas y jouer.

C’est loin d’être le premier jeu mobile Nintendo à être abandonné. Différent de Pokémon GO et Mario Kart Tour, tous les autres n’ont pas été des hitmakers. L’année dernière, la société japonaise a abandonné Dr. Mario World. Alors que Nintendo prévoit toujours de lancer plus de jeux mobiles, comme il a sorti le jeu AR Pikmin Bloom pour iOS en partenariat avec Niantic, certains d’entre eux seront fermés en cours de route.

En parlant de Niantic, la société a interrompu quelques projets. Au début de l’année, Harry Potter: Wizards Unite a été officiellement interrompu. Au début de cette année, la société AR a également annoncé qu’elle mettrait fin à son projet Transformers.

Alors que Nintendo annonce la date de fermeture des serveurs de Dragalia Lost, que pensez-vous de cela ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

