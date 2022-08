Même s’ils semblent éteints, ces appareils consomment (beaucoup)

De nombreux appareils ont une consommation dite « fantôme » lorsqu’ils sont en veille, en suspension et prêts à se réactiver. Voici combien ils nous coûtent.

Nos maisons regorgent d’appareils électroniques qui consomment de l’électricité même lorsqu’ils sont éteints ou semblent l’être, notamment des veilles, des suspensions et des connexions intelligentes qui garantissent une réactivation rapide en appuyant sur un bouton. Il convient donc de prendre en considération quels sont les appareils « off » les plus énergivores et de prendre les mesures appropriées pour éviter de payer la consommation dite fantôme. Par ailleurs, ces derniers mois, la hausse importante du coût de l’énergie a fait exploser les factures, avec une nouvelle hausse attendue pour la saison froide entre 2022 et 2023. Il s’agit d’une véritable ponction qui menace de bouleverser – littéralement – l’équilibre économique. fiches de familles et d’entreprises, à tel point qu’on commence même à parler de risque de « désindustrialisation ». Il y a ceux qui ont déjà décidé d’arrêter la production, afin de ne pas payer les chiffres exorbitants qui ont bondi aux honneurs de l’actualité nationale ces dernières semaines. Ce n’est pas un hasard si le gouvernement réfléchit à des solutions ciblées pour contenir les prix de l’énergie (liés au gaz) et protéger certains groupes. Face à cette situation délicate, il est tout d’abord possible d’intervenir sur les appareils électroniques qui consomment plus même éteints (mais il faut toujours le faire). Voici ce qu’ils sont.

Un aperçu intéressant de ces appareils a été fait par le portail « Prenez le contrôle et économisez » qui vise à promouvoir l’efficacité énergétique et à réduire les déchets. De plus, consommer de l’énergie inutilement est un autre moyen d’augmenter les émissions dans l’atmosphère et de catalyser le réchauffement climatique, la principale menace qui pèse sur l’humanité. Les téléviseurs, lecteurs DVD/Bluray, décodeurs, consoles de jeux vidéo, chargeurs, ordinateurs, imprimantes, machines à café, haut-parleurs intelligents, grille-pain et bien d’autres appareils (surtout les « intelligents ») consomment en permanence de l’énergie, même s’ils ne sont pas en fonctionnement et en En fait, ils nous semblent ennuyeux. En gardant à l’esprit un tarif (très bas) de seulement 10 centimes par kilowattheure (kWh), un téléviseur LCD de moins de 40 pouces a une consommation fantôme mensuelle d’environ 4,40 kWh, pour un coût de 22 centimes par mois et 2,63 euros. par an. Un lecteur DVR est beaucoup plus énergivore et a une consommation fantôme de 27 kWh par mois (plus de 320 par an), soit 2,70 euros par mois et près de 33 euros par an. Un système audio consomme près de 6 kWh par mois en veille, avec une dépense de 0,6 Euro par mois et 7 Euro par an. Même un système de bureau (ordinateur, haut-parleurs et moniteur) consomme près de 6 kWh par mois, pour un coût de 7 euros par an. Le modem/routeur pour la connexion consomme 3,65 kWh et a un coût fantôme de près de 4,5 euros par an. Même les chargeurs connectés en permanence aux prises continuent de consommer de l’énergie, nous coûtant près de 4 euros chaque année (considérez combien sont toujours prêts à l’emploi, par exemple pour recharger les smartphones et les tablettes). Ajoutez tous ces appareils ensemble, augmentez le coût du kilowattheure aux niveaux actuels (et ceux prévus pour les prochains mois) et vous comprendrez à quel point la consommation fantôme peut impacter vos factures.

Parmi les appareils énergivores lorsqu’il est éteint, il y a aussi le four à micro-ondes, avec 3,08 watts par heure qui peuvent atteindre plus de 25 si vous laissez la porte ouverte. Une console de jeux vidéo et une cafetière, lorsqu’elles sont éteintes, consomment chacune 1 watt par heure, tandis qu’un ordinateur portable en mode veille peut consommer un peu moins de 10 watts par heure. Même les ampoules intelligentes ont une consommation fantôme qu’il ne faut pas sous-estimer. Comme expliqué dans une vidéo du titoker enzoj795, une ampoule connectée consomme 0,6 watts lorsqu’elle est éteinte, alors que l’appareil pour la rendre ainsi (toujours connectée) atteint 2,3 watts. D’autres lampes et ampoules peuvent avoir des consommations fantômes supérieures à un watt.

Pour réduire la consommation fantôme, Take control and save recommande par exemple de regrouper certains de ces appareils sur des multiprises équipées d’un bouton pour les éteindre et les débrancher de l’alimentation, en prenant bien entendu soin de ne pas surcharger la multiprise. et respecter toutes les limites du système et de l’appareil en cours d’utilisation. Ils vous recommandent également de toujours débrancher les chargeurs de la prise, de débrancher les objets lorsqu’ils sont complètement chargés (comme un smartphone), d’éliminer les veilleuses inutiles et d’utiliser le moins possible d’économiseurs d’écran et de systèmes d’hibernation d’ordinateur, mais de les éteindre directement si vous le faites. conduire pendant 20 minutes ou plus. Mais vous devez toujours faire attention aux appareils qui doivent être constamment connectés pour fonctionner correctement.