Les politiques Addigy Flex permettent aux administrateurs informatiques et aux MSP d’automatiser l’ajout de politiques de configuration aux nouveaux appareils Apple

Aujourd’hui, Addigy annonce des politiques flexibles pour sa plate-forme Apple MDM. Addigy Flex Policies simplifie le processus d’attribution des politiques d’appareils Apple aux appareils nouveaux ou existants, ce qui permet aux administrateurs informatiques de gagner du temps. Flex donne aux administrateurs informatiques la possibilité de configurer des attributs d’appareil qui décrivent un ensemble de critères qui attribuent automatiquement les appareils Apple répondant à ces critères aux politiques appropriées. Une fois configuré, Addigy attribuera automatiquement ces appareils Apple à la politique.

Avec les politiques Flex, les administrateurs informatiques peuvent attribuer un appareil à plusieurs politiques à la fois et gagner du temps lors de l’attribution d’appareils à différents groupes. Flex complète la puissance de la hiérarchie standard de la politique d’Addigy en place aujourd’hui. Les administrateurs informatiques peuvent exclure des groupes ou des machines individuelles du processus de mise à jour. De cette façon, un administrateur informatique peut installer une mise à jour critique du système sans interrompre le PDG lors d’une réunion de haut niveau.

« Les politiques Flex d’Addigy changent la donne non seulement pour les administrateurs informatiques qui gèrent les appareils Apple, mais aussi pour l’industrie », a déclaré Jason Dettbarn, PDG d’Addigy. « En facilitant l’intégration des appareils Apple aux équipes informatiques, nous déstigmatisons les appareils Apple sur le lieu de travail. La réalité est que l’utilisation d’Apple sur le lieu de travail devrait augmenter au cours des prochaines années, et tout ce que nous, en tant qu’entreprise, pouvons faire pour aider les administrateurs informatiques et les MSP à gérer ces appareils est une victoire pour tout le monde.

Flex est vraiment pratique lorsque votre équipe informatique a besoin d’automatiser son flux de travail. Par exemple, vous pouvez créer une politique Flex qui identifie tout appareil sur lequel FileVault est désactivé et faire en sorte que la politique active FileVault. Cela permettra des flux de travail entièrement automatisés avec une piste d’audit facile à suivre.

Il existe de nombreuses autres manières d’utiliser les stratégies Flex, notamment l’attribution de stratégies en fonction du groupe d’utilisateurs ; déployer un logiciel conditionnel avancé ; assigner des éléments à tous les appareils à travers les politiques ; création de rapports personnalisés ; construire de petits groupes de test d’appareils ; et la migration des paramètres partagés dans la hiérarchie des politiques d’une organisation.

Les administrateurs informatiques peuvent utiliser Flex en conjonction avec Addigy Identity pour créer des workflows. Par exemple, l’affectation automatique d’un utilisateur à une politique en fonction du service auquel il appartient permet aux équipes informatiques d’intégrer plus rapidement de nouveaux employés.

La nouvelle fonctionnalité logicielle d’Addigy fait suite à son investissement stratégique du PSG. Addigy a précédemment noté que les ordinateurs portables Mac ont été utilisés par 63 % des entreprises au cours des deux dernières années, et Addigy pense que les équipes informatiques des entreprises et les fournisseurs de services gérés sont confrontés à des défis pour gérer et sécuriser les appareils Apple. Les solutions d’Addigy incluent des implémentations multi-locataires qui peuvent aider les clients à faire évoluer les opérations dans plusieurs organisations. La société prétend servir plus de 4 000 organisations dans le monde.

