Un consommateur de cannabis développe des doigts bleus et des lésions douloureuses – l’effet secondaire rare

Parmi les effets secondaires les plus importants de la consommation de cannabis, il y a l’artérite, une maladie rare qui se produit avec les doigts bleus et l’ulcération.

Droite, doigts bleus et ulcération de l’artérite du cannabis, Crédit : The Pan African Medical Journal

Un homme de 49 ans s’est présenté aux urgences avec des doigts bleus, un signe accompagné de lésions ulcéreuses douloureuses accompagnées de déversements de liquide. Après une enquête approfondie sur le patient, qui n’avait aucune condition médicale sous-jacente, les médecins ont déterminé que ces terribles symptômes étaient le résultat d’un effet secondaire rare de la consommation constante et importante de marijuana. La condition est appelée par les spécialistes sous le nom de « cannabis arteritis » et se produit en raison d’un flux sanguin réduit vers les vaisseaux périphériques, en raison d’occlusions et d’inflammations (non athérosclérotiques) déclenchées par l’utilisation du médicament.

Le cas particulier de cet homme de 49 ans a été décrit par trois médecins et scientifiques américains Andrew Mittelman, Anna Fang et Laura Welsh, qui travaillent au département de médecine d’urgence du Boston Medical Center et à la Boston University School of Medicine. Le patient, qui a attendu six semaines avant de se rendre aux urgences après l’apparition des premiers symptômes, a été immédiatement soumis au test d’Allen qui évalue l’efficacité du débit sanguin artériel (résultat insuffisant). L’angiographie palmaire a montré une semi-occlusion de l’artère radiale « avec collatéralisation en tire-bouchon de l’artère ulnaire alimentant l’arcade palmaire », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. Les doigts bleus et les lésions étaient « cliniquement et histologiquement similaires à la thrombogiite oblitérante » ou la maladie de Buerger.

Patient atteint d’artérite cannabique. Crédit : Journal médical panafricain

Après avoir exclu toutes les pathologies pouvant déclencher des lésions vasculaires aux extrémités du corps telles que le diabète, la vascularite et la dissémination embolique centrale, les médecins sont arrivés à la conclusion que les lésions étaient précisément causées par la consommation de cannabis. Il s’agit d’un effet secondaire déjà connu mais très rare, sachant que, comme le rapporte la revue scientifique The Pan African Medical Journal, entre 1960 et 2008 seulement une cinquantaine de cas d’artérite cannabique (AC) ont été rapportés dans la littérature scientifique. L’une des plus récentes concerne un Australien admis à l’hôpital Frankston de Melbourne. L’homme fumait jusqu’à 1 gramme de cannabis par jour et avait développé une coloration bleue et des blessures aux orteils. Il a été traité avec une angioplastie et une ordonnance à vie d’aspirine et d’un anticoagulant.

Comme l’ont précisé les médecins du Boston Medical Center, il a été conseillé au patient de 49 ans (non fumeur de tabac) d’arrêter de consommer du cannabis, considéré comme le seul moyen d’arrêter l’évolution de l’artérite. Dans les cas graves où la consommation de la substance n’est pas arrêtée, environ 40 % des patients développent une nécrose tissulaire, nécessitant une amputation.

L’artérite cannabique touche principalement les hommes jeunes. Il n’est pas clair comment le cannabis peut causer cette condition, cependant l’étude « Vasoconstrictor actions of delta8- and delta9-tetrahydrocannabinol in the rat » a montré que le THC, l’un des principaux ingrédients actifs du cannabis, dans des expériences sur des souris peut agir comme un vasoconstricteur. des vaisseaux périphériques. Les détails de l’étude Man With Finger Ulcerations ont été publiés dans la revue scientifique Annals of Emergency Medicine.