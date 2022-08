Test : chargeur Nomad Base One Max MagSafe pour iPhone et Apple Watch en édition limitée Gold

Au début du mois, Nomad a lancé une belle version Gold en édition limitée de ses chargeurs MagSafe haut de gamme pour iPhone et Apple Watch avec les Base One et Base One Max. Suivez-nous pour un aperçu pratique des nouveaux coloris à tirage limité.

Nomad a initialement lancé ses chargeurs premium MagSafe pour iPhone et Apple Watch avec les Base One et Base One Max en deux finitions, carbure (noir) et argent. Maintenant, son édition limitée Gold Base One et Base One Max est le dernier ajout (temporaire) à la gamme.

Caractéristiques Gold Base One Max en édition limitée

MagSafe officiel certifié MFi avec charge rapide sans fil de 15 W pour iPhone

Chargeur Apple Watch intégré

Alimenté via USB-C (câble tressé en nylon de 6,6 pieds inclus)

Design tout métal et verre

Construction super solide pesant 1,98 livres (900 grammes)

Au prix de 149,99 $

Caractéristiques Gold Base One en édition limitée

MagSafe certifié MFi officiel avec charge sans fil rapide de 15 W

Alimenté via USB-C (câble tressé en nylon de 6,6 pieds inclus)

Design tout métal et verre

Construction solide pesant 1,13 livre (515 grammes)

Au prix de 99,95 $

En personne

La teinte de l’édition limitée Gold Base One/Base One Max est riche. Avec cela, selon l’éclairage, il peut avoir un ton doré plus brillant comme les images ci-dessus ou une teinte bronze plus profonde comme ci-dessous.

Pendant ce temps, le verre peut avoir une teinte dorée avec des nuances rosées ou une teinte jaune plus discrète selon l’éclairage.

Silver Base One Max à gauche à côté de l’édition limitée Gold à droite

Peu importe si vous avez un iPhone doré et une Apple Watch ou non, ce coloris en édition limitée est magnifique.

Récapitulatif Gold Base One/Max en édition limitée

TL ; RD : Si vous voulez un chargeur premium pour iPhone/Apple Watch, les Base One et Base One Max devraient figurer en haut de votre liste avec leurs constructions élégantes en verre et en métal, leurs belles finitions et leur charge sans fil rapide officielle MagSafe 15W.

Pour une plongée complète dans ces deux chargeurs, consultez nos avis complets :

Avantages de Base One et Base One Max :

Constructions magnifiques, lourdes et haut de gamme avec du verre et du métal

Socket en charge officielle de MagSafe avec charge sans fil rapide jusqu’à 15 W

Trois finitions au choix

Inconvénients de Base One et Base One Max :

Les Base One et Base One Max sont disponibles directement auprès de Nomad avec de légers retards actuellement pour l’édition limitée Base One Max Gold.

Pour un test plus approfondi, consultez l’avis de mon collègue Miles sur le Silver Base One Max :

