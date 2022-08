L’image d’une magnifique bague Einstein capturée par James Webb – c’est de cela qu’il s’agit

La caméra MIRI du télescope spatial James Webb a immortalisé l’anneau d’Einstein d’une galaxie située à 12 milliards d’années-lumière de la Terre.

Crédit : JWST / MAST ; Spaceguy44 / Reddit

Le James Webb étonne toujours avec la merveilleuse image d’un anneau d’Einstein, un phénomène optique lié à une galaxie distante de 12 milliards d’années-lumière. Ce n’est que la dernière et incroyable « œuvre d’art » obtenue grâce au télescope spatial futuriste. Depuis juillet, la Nasa a commencé à partager les magnifiques images captées par l’appareil, l’héritier de Hubble lancé « parmi les étoiles » à Noël 2021 après des années de reports. Les clichés partagés à ce jour sont non seulement extraordinaires d’un point de vue esthétique exquis – la nébuleuse Eta Carinae et la galaxie de la roue du chariot sont à couper le souffle – mais ouvrent également les portes à de nouvelles voies de recherche, ce qui est l’un des principaux objectifs de la mission. . . Il suffit de regarder les images très détaillées de Jupiter capturées en infrarouge par la caméra proche infrarouge (NIRCam) équipée sur le télescope, qui montrent des aurores incroyables aux pôles, des anneaux, des lunes et d’autres caractéristiques jamais vues auparavant. Quelques jours après les clichés de la géante gazeuse du système solaire, le Webb revient nous émerveiller avec le fascinant anneau d’Einstein.

Un anneau d’Einstein est un effet optique dû au phénomène de la lentille gravitationnelle, qui déforme et amplifie la lumière d’un objet très éloigné grâce à un autre (gigantesque) plus proche que l’observateur. Lorsque les deux objets et l’observateur – en l’occurrence « l’œil » de James Webb – sont presque parfaitement alignés, la lumière du plus éloigné peut prendre la forme d’un anneau pratiquement parfait, appelé anneau d’Einstein (ou Einstein-Chwolson) . La raison de ce nom vient du fait que le phénomène optique a été largement prédit par la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein. En termes simples, la lumière d’un objet distant est altérée par la présence d’un objet intermédiaire massif, dont l’influence gravitationnelle est capable de déformer l’espace-temps et donc de dévier la lumière.

Dans le cas de l’image de James Webb, l’anneau de lumière concerne une galaxie appelée SPT-S J041839-4751.8, située à 12 milliards d’années-lumière de notre planète. Le Webb l’avait déjà capturé grâce à la caméra infrarouge proche (NIRCam) en août, mais son image n’était pas aussi nette. La prise de vue la plus récente a été obtenue avec la caméra sensible Mid-Infrared Instrument (MIRI), dont les données ont été collectées dans la base de données du MAST (Barbara A. Mikulski Archive for Space Telescopes), une grande archive gérée par le Space Telescope Science Institute ( STScI) de Baltimore. Il stocke des données en lumière visible, proche infrarouge et ultraviolet obtenues par différents télescopes spatiaux. Ceux liés à l’anneau d’Einstein de la galaxie SPT-S J041839-4751.8 ont été téléchargés par l’utilisateur de Reddit Spaceguy44 qui les a colorés et alignés en post-production, obtenant l’image finale spectaculaire que vous voyez en haut de l’article.