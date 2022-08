12 meilleurs mods PC remasterisés Spider-Man de Marvel (2022)

Marvel’s Spiderman Remastered pour PC est récemment sorti le 8 août. Bien qu’il soit bon de revoir un jeu Spiderman sur PC, il y a toujours une chose que les joueurs sur PC apprécient beaucoup, les mods. Oui, le nouveau jeu Spiderman pour PC propose déjà un grand nombre de mods que vous pouvez installer gratuitement. Parce que l’installation de mods est amusante et fait ressortir une autre facette de votre expérience de jeu, voici une liste des meilleurs mods PC pour Spiderman Remastered.

Tous les mods mentionnés dans la liste peuvent être facilement téléchargés gratuitement sur le site Web Nexus Mods. Si vous vous interrogez sur la légalité de l’utilisation de tels mods, eh bien, ils vont bien et vous pouvez les utiliser sans aucun problème.

Meilleurs mods PC remasterisés de Spiderman

Outil de modification PC Spider-Man

C’est l’outil tout-en-un qui peut vous aider à installer différents types de mods dans le jeu. Que vous envisagiez de remplacer un actif existant par un nouveau ou que vous envisagiez simplement de revenir à l’actif d’origine, cet outil vous aide à exécuter ces fonctions facilement.

Taille du fichier : 13,0 Mo

Créé par: jedijosh920

Télécharger à partir de: Mods Nexus

Spider-Man 3: mod costume noir

Le costume noir que Spider-Man portait dans Spider-Man 3 est très emblématique. Tout le monde aime ce costume. Étant donné qu’il n’est pas disponible dans le jeu remasterisé, les moddeurs ont décidé qu’il était préférable d’avoir le costume noir afin qu’un grand nombre de personnes puissent profiter du jeu comme s’ils jouaient dans Spiderman 3. Lorsque vous prévoyez d’installer ce mod, assurez-vous d’installer l’outil de modification PC Spider-Man.

Taille du fichier : 38,8 Mo

Créé par CSD59ALL

Télécharger à partir de Mods Nexus

Mod de combinaison anti-choc multicolore

La plupart du temps, nous avons vu Spider-Man dans ses costumes rouges et bleus ou noirs habituels. Avec ce mod, vous pourrez désormais changer la lumière jaune par défaut en un certain nombre d’options de couleur prédéfinies. La combinaison Ock aura désormais l’air beaucoup plus cool et vous pourrez prendre de superbes captures d’écran dans le jeu. Cependant, en mode photo, la couleur redevient jaune et le créateur du mod prévoit de résoudre le problème prochainement.

Taille du fichier : 1,6 Mo

Créé par : JP

Télécharger à partir de: Mods Nexus

Miles Morales Costume Mod

Vous vous souvenez du jeu Spider-Man Miles Morales qui est sorti exclusivement sur Sony PS4 et PS5 ? Eh bien, maintenant dans Spider-Man remasterisé pour PC, vous pourrez utiliser la combinaison Mile Morales. Le costume a l’air bien.

Taille du fichier : 626 Ko

Créé par jedijosh920

Télécharger à partir de: Mods Nexus

Mod Spider-Man écarlate

Nous connaissons tous Spider-Man avec son costume rouge et bleu. Mais, si vous êtes quelqu’un qui aime la couleur rouge écarlate, vous pouvez facilement utiliser ce mod pc écarlate pour Spiderman remasterisé. Ce mode rouge écarlate rend le sweat à capuche et le body de couleur rouge écarlate.

Taille du fichier : 39,3 Mo

Créé par: IAmTheClayman

Télécharger à partir de Mods Nexus

Mod de combinaison de vélocité

Il y a beaucoup de choix en ce qui concerne les costumes Spider-Man. Voici la combinaison Velocity que vous pouvez demander lorsque vous souhaitez prendre des captures d’écran nocturnes sympas. Le costume est de couleur violette et a des accents bleu ciel brillant sur tout le body.

Taille du fichier : 2,8 Mo

Réalisé par Jobero

Télécharger à partir de Mods Nexus

Mod Pluies nocturnes

Se balancer la nuit dans la ville est vraiment cool. Cependant, pour apporter un peu d’ambiance dans les scènes nocturnes, ce mod Rain fonctionne mieux pour ceux qui veulent prendre des photos plus dramatiques dans le jeu. Notez que pour certains systèmes, vous pouvez constater une baisse des performances, en particulier sur les systèmes bas de gamme.

Taille du fichier : 7,1 Mo

Créée par tiffsomniac

Télécharger à partir de: Mods Nexus

Préréglages Ultra HD V1.0 Mod

De nombreux jeux PC ont de nombreux mods qui permettent d’améliorer les textures du jeu. Dans le jeu Spider-Man Remastered pour PC, vous pouvez améliorer les textures du jeu en utilisant le mod Ultra HD Texture Preset. Vous pouvez choisir entre des textures ultra HD chaudes, froides ou simplement régulières.

Taille du fichier : 10,0 Mo

Créé par JP

Télécharger à partir de Mods Nexus

Peter Parker avec DripMod

Vous avez toujours voulu jouer le personnage lui-même sans tous les costumes fantaisistes de Spider-man ? Vous avez maintenant un mod pour ça ! Avec ce mod Peter Parker, vous pouvez maintenant vous promener dans le monde ouvert, vous balancer et vous tenir sur les toits de divers bâtiments. De plus, Peter a des vêtements cool sur lui.

Taille du fichier : 37 Ko

Créée par tiffsomniac

Télécharger à partir de Mods Nexus

Mod de service de police reskinné

Les services de police dans un certain nombre de jeux sont généralement fictifs. Cependant, si vous préférez que la police ait l’air et se sente plus réaliste, c’est le mod que vous souhaitez installer. Le mod remplace tout le texte du département de police du Mémorial de New York par le département de police de la ville de New York. Le mod reskin les chemises, vestes, véhicules et hélicoptères des policiers ainsi que le lettrage NYPG sur les véhicules et les badges.

Taille du fichier : 22,0 Mo

Créé par p0sthum4n

Télécharger à partir de Mods Nexus

Les voyous portent des tenues Addidas Mod

Chaque jeu Spider-Man a des méchants et des voyous que vous devez combattre. Vous en avez marre de leur apparence ? Eh bien, voici un mod qui remplace la tenue du voyou par des vêtements de marque Addidas. La tenue est de couleur rouge avec le logo Addidas et les rayures emblématiques que tout le monde connaît.

Taille du fichier : 18,2 Mo

Créé par sotr_oth

Télécharger à partir de Mods Nexus

Mod photoréaliste de New York

Celui-ci est destiné à ceux qui aiment la photographie dans le jeu. Eh bien, le jeu a son mode photo dédié, mais la ville ne se sent pas proche de ce à quoi vous vous attendez qu’elle soit dans la vraie vie. Ce mod photoréaliste ajoute une couche de smog qui change l’apparence de la ville en mode photo.

Taille du fichier : 4 Ko

Créée par montmaj

Télécharger à partir de Mods Nexus

Ce sont les meilleurs mods PC Marvel’s Spider-Man Remastered que vous pouvez installer pour une expérience de jeu différente. La plupart des mods disponibles sont les différents types de costumes que vous pouvez faire porter à Spider-man. Quel est votre mod le plus et le moins préféré pour ce jeu ? Faites-nous savoir à leur sujet sur nos réseaux sociaux.

