Il se déguise en autruche pour simuler une évasion du zoo : exercice grisant en Thaïlande

Exercice bizarre dans un zoo thaïlandais, où un soigneur devait simuler la fuite d’une autruche pour tester les mesures de sécurité.

A gauche le gardien déguisé en autruche. Crédit : Zoo de Chiang Mai / Facebook. A droite une autruche. Crédit : Pixabay

Dans un zoo thaïlandais, l’un des soigneurs s’est déguisé en autruche pour participer (en tant que protagoniste principal) à un curieux et improbable exercice de « gestion des animaux sauvages ». En termes simples, l’homme a simulé la fuite d’un de ces oiseaux puissants à l’intérieur du zoo, essayant par tous les moyens d’éviter les tactiques de capture scrupuleuses et les stratégies d’encerclement préparées par des collègues et des vétérinaires. Finalement, comme le montrent les images hilarantes partagées sur Facebook par le zoo de Chiang Mai, « l’autruche » a été piégée avec un filet de pêche géant et ramenée dans le « African Animal Show Ring », l’enclos dans lequel ces animaux sont emprisonnés.

Aussi absurdes et véritablement comiques que soient ces exercices, ils ne sont pas nouveaux dans les zoos. De plus, dans ces structures, la fuite des animaux est un risque de sécurité qu’il ne faut pas sous-estimer : en plus d’être assez complexe à gérer, elle ne permet en effet pas une formation efficace du personnel. Libérer les vrais animaux – en particulier ceux potentiellement dangereux – parmi les visiteurs n’est naturellement pas pratique, c’est pourquoi il est nécessaire de travailler avec des solutions alternatives imaginatives. Déguiser une personne en animal en cavale est donc le mieux que vous puissiez avoir pour vérifier le comportement des employés et planifier la gestion d’une éventuelle urgence. En 2019, par exemple, dans le parc zoologique de Tobe à Ehime, au Japon, deux gardiens se sont déguisés en lion et en ours polaire pour cette raison précise. La vidéo du « lion » errant désorienté dans le parc japonais puis se faisant capturer est probablement la chose la plus drôle que vous verrez aujourd’hui : la voici ci-dessous.

Les costumes rendent ces exercices hilarants. Souvent, les sauveteurs sont équipés de t-shirts colorés anonymes, mais dans les zoos où le sens de l’humour ne manque pas, de véritables costumes sur le thème des animaux sont développés. L’homme-autruche thaïlandais est particulièrement réussi, non seulement pour le chapeau géant utilisé pour imiter le cou et la tête de l’oiseau, mais aussi pour le visage peint en blanc, le buste en mousse volumineux et d’autres détails du plumage. Malheureusement, son évasion n’a pas duré longtemps.

Mais pourquoi utiliser une autruche ? Bien que l’oiseau le plus dangereux au monde soit considéré comme le casoar australien, les autruches africaines sont nettement plus grandes et plus lourdes. Ils peuvent atteindre 3 mètres de haut, peser 160 kilogrammes et courir sur de courtes distances à environ 70 kilomètres à l’heure. Ils sont équipés de pattes très solides et de griffes mortelles qu’ils n’hésitent pas à utiliser lorsqu’ils sont menacés, alors en Thaïlande ils ont pensé à tester une éventuelle urgence (on doute cependant que l’homme ait pu atteindre la vitesse d’une autruche, compte tenu qu’Usain Bolt a couru le 100 mètres en 9,58 secondes à une vitesse moyenne d’environ 37,5km/h). L’espoir est que de tels exercices puissent éviter une répétition de tragédies comme celle qui s’est produite en 2020 au zoo d’Amersfoort aux Pays-Bas, où deux chimpanzés échappés d’une cage ont été abattus pour les empêcher d’attaquer les visiteurs. Une autre raison pour laquelle les animaux doivent être laissés en liberté dans leur habitat naturel.