Le panneau de configuration, près d’une décennie pour effectuer sa migration

Nous sommes au milieu de l’année 2022 et le panneau de configuration de Windows 11 n’a pas encore disparu, le champion de la modernité est toujours ancré dans un domaine qui n’a pas été mis à jour depuis au moins des décennies. L’exemple parfait des intentions de Microsoft est l’absence de clic droit sur le menu Démarrer. Mais, il y a vraiment un problème avec le panneau de configuration ou avec les utilisateurs.

Le panneau de configuration approche de sa migration de 10 ans

Il est surprenant de voir comment une entreprise de plusieurs millions de dollars avec près de 200 000 travailleurs est incapable de migrer le panneau de configuration. Oui, il a de nombreux liens dans de nombreux endroits, mais cela fait presque 10 ans depuis la sortie de Windows 10 (Pour être généreux et ne pas regarder la zone Paramètres de Windows 8). Ces derniers mois, le géant de Redmond a accéléré et a intégré de nouvelles sections du Panneau de configuration à son application Paramètres renouvelée.

Si nous regardons attentivement, nous voyons combien de fonctions sont déjà dans l’application Paramètres, en fait une grande majorité. En fait, Microsoft continue de maintenir cet espace pour tous les nostalgiques ou les personnes qui travaillent habituellement avec le panneau de configuration. En fait, Microsoft a réussi à migrer le panneau de configuration et l’a donc caché de partout.

Il existe pour les personnes qui suggèrent que l’application Paramètres n’est pas à la hauteur de la tâche. Avec Windows 11, ils ont fini de réparer le chaos qui régnait avec Windows 10 et il semble qu’il ne resterait plus rien à migrer depuis le panneau de configuration. Plusieurs fois, il semble que nous suivions le flux de personnes et la réalité est qu’elles ont pris leur temps, mais finalement elles ont migré.

Peut-être que j’améliorerais la zone du Gestionnaire de périphériques pour mieux fonctionner dans la zone des paramètres et montrer chaque périphérique pour les utilisateurs plus avancés. Mais aujourd’hui, nous pouvons enfin nous passer de l’ancien panneau de configuration. Dans quelques années, nous verrons comment Microsoft le supprimera discrètement.