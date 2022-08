Le service de messagerie axé sur la confidentialité de DuckDuckGo est désormais ouvert à tous

En un mot : la protection des e-mails de DuckDuckGo se concentre principalement sur le blocage des traqueurs d’e-mails et la protection de votre adresse e-mail contre les entreprises. Les utilisateurs peuvent créer une adresse e-mail personnelle @duck.com, et DuckDuckGo supprimera les trackers cachés des messages entrants avant de les transférer dans la boîte de réception des utilisateurs.

DuckDuckGo a annoncé cette semaine que Email Protection est accessible à tous. Ce service gratuit de transfert d’e-mails bloquera les trackers cachés et aidera les utilisateurs à masquer leurs adresses e-mail.

La version bêta fermée de la protection des e-mails a été lancée l’année dernière et a révélé qu’environ 85 % des e-mails des bêta-testeurs contenaient des trackers cachés. Les trackers permettent aux entreprises de collecter des informations sensibles telles que votre emplacement, l’heure à laquelle l’e-mail a été ouvert et l’appareil utilisé. Ces informations sont ensuite utilisées pour des choses comme des publicités ciblées ou partagées avec un tiers.

Comme couche de protection supplémentaire, les utilisateurs peuvent générer des adresses privées uniques à la volée, qui masqueront ensuite leur adresse e-mail personnelle @duck.com. Les adresses privées sont illimitées, elles peuvent donc facilement être désactivées et remplacées par de nouvelles, qui sont générées de manière aléatoire ; cela accorde à l’utilisateur un haut niveau d’anonymat.

Lorsque l’extension DuckDuckGo détecte un champ d’e-mail dans un navigateur, elle donne aux utilisateurs la possibilité d’utiliser leur adresse e-mail personnelle ou privée @duck.com. Ainsi, l’adresse e-mail personnelle est destinée à être partagée avec des parties de confiance, telles que des amis et des collègues, tandis que l’adresse e-mail privée peut être utilisée lorsque les utilisateurs soupçonnent que leur adresse peut être compromise, par exemple en s’inscrivant à une newsletter gratuite.

DuckDuckGo a apporté des améliorations continues au service depuis l’ouverture de la version bêta fermée, en ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités. La protection contre le suivi des liens garantit que les utilisateurs sont protégés lorsqu’ils cliquent sur un lien dans un e-mail, empêchant une entreprise d’accéder à des données personnelles telles que leur adresse e-mail.

Smarter Encryption mettra à niveau les liens HTTP pour sécuriser les liens HTTPS – à condition que le lien figure sur la liste évolutive de DuckDuckGo. Les utilisateurs peuvent désormais également répondre avec leur adresse e-mail @duck.com, mais DuckDuckGo indique « il n’y a aucune garantie que l’e-mail n’inclura pas l’adresse de transfert ou tout autre identifiant personnel ».

Les utilisateurs de bureau peuvent essayer la version bêta en ajoutant l’extension DuckDuckGo Privacy Essentials à leur navigateur et en accédant au service de messagerie. Chrome, Firefox, Edge et Brave sont actuellement pris en charge. Les utilisateurs de Mac devront saisir DuckDuckGo pour Mac (actuellement en version bêta). Les utilisateurs iOS et Android peuvent accéder au service en téléchargeant la dernière version de l’application mobile DuckDuckGo et en sélectionnant « Protection des e-mails » dans les paramètres.