Le grand glacier Forni souffre, a perdu 400 mètres en 10 ans : les experts inquiets

Les glaciologues ont déterminé que le glacier Forni, le deuxième plus grand de France, a perdu 40 mètres l’an dernier, 400 en 10 ans. Il est en danger.

Le glacier Forni en 2016. Crédit : vilandre / wikipedia

Le glacier Forni, situé dans l’Alta Valteline au cœur du parc national du Stelvio, a perdu environ 400 mètres linéaires de glace au cours des dix dernières années, dont 40 ont fondu au cours de la seule dernière année. C’est le deuxième plus grand glacier italien (environ 11 kilomètres) après l’Adamello et il souffre des coups durs infligés par le changement climatique, qui le font fondre et le transforment. En fait, c’était autrefois le plus grand corps glaciaire du Bel Paese, mais en raison de l’augmentation constante des températures moyennes, il s’est non seulement fragmenté en trois parties principales, perdant sa primauté, mais a également perdu le nom de « glacier himalayen ». C’était le seul classé de cette manière présent en France. Selon les experts, le glacier Forni perdra encore 10 mètres linéaires d’ici la fin de l’année, pour un total de 50 mètres entre 2021 et 2022.

Pour décrire la situation dramatique du glacier Forni, la « Caravane des glaciers » de Legambiente, une campagne qui depuis quelques années, en collaboration avec les scientifiques du Comité glaciologique italien (CGI) et diverses universités, surveille la santé de les principaux corps glaciaires de la Botte. Comme indiqué dans le communiqué de presse de l’organisation, le glacier est dans un état de « souffrance sévère », comme d’ailleurs d’autres glaciers du Parc National du Stelvio. Parmi les processus qui catalysent la fonte, il y a aussi le soi-disant « carbone noir », une couche de débris et de particules de polluants atmosphériques qui grisent et noircissent sa surface, réduisant son albédo. Ce dernier est la capacité d’un corps à réfléchir les rayons du soleil, qui est la plus grande dans la neige blanche et la glace. Mais la « robe noire » qui enveloppe le glacier Forni, causée par les microplastiques, la suie, le smog et les particules dérivées des incendies, décompose l’albédo et augmente la capacité d’absorption de la chaleur due au rayonnement solaire, qui à son tour catalyse le processus de coulée .

« Ce que nous avons observé sur le glacier Forni est l’image d’un géant des glaces haletant, étouffé par le changement climatique. Noircie, effondrée et pleine de crevasses : une grande souffrance pour cet être qui semble vivant. Elle nous communique l’urgence de travailler sur l’adaptation pour gérer l’inévitable ; mais en même temps atténuer, réduire l’effet de serre, pour éviter l’ingérable « , a déclaré le Dr Vanda Bonardo, responsable national des Alpes de Legambiente et responsable de la campagne » Caronava dei Ghiacciai « . Comme l’a précisé Legambiente, le glacier s’est fragmenté en trois corps glaciaires, avec des signes d’effondrements, d’instabilité des moraines (accumulations de débris et de sédiments) et une augmentation du ruissellement, ce qui a entraîné la formation d’une « plaine proglaciaire, inexistante jusqu’à le dernier anno », défini par des experts avec le nom de sandur. Tout cela, comme précisé, a conduit le glacier Forni à perdre le titre de seul glacier Hymalaïen présent en France.

Le glacier lombard n’est pas le seul à souffrir du changement climatique. Qu’il suffise de dire que selon une étude publiée dans Nature par l’Université de Zurich, on estime que presque tous les glaciers alpins auront disparu d’ici la fin du siècle. Certains « mourront » beaucoup plus tôt. La Marmolada, d’où s’est détaché le sérac dévastateur qui a tué une dizaine de personnes le 3 juillet, a une survie estimée à 20-30 ans, selon une récente étude menée par des scientifiques du CNR. En seulement dix ans, entre 2004 et 2014, il a subi une réduction de masse de 30 %. L’ancien glacier de Calderone sur le Gran Sasso (aujourd’hui un versant glaciaire) reste quelques dizaines de mètres de glace avant sa disparition totale, tandis que le plus ancien glacier des Alpes – le Rhône en Suisse – était recouvert d’énormes nappes pour réduire le processus de la fonte, cependant, rendue inévitable par le réchauffement climatique.