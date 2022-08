On sait enfin pourquoi les moustiques sont infaillibles quand il s’agit de piquer les gens

Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine qui a étudié le système olfactif des moustiques, révélant pourquoi il est si difficile de tromper leur nez.

Comment les moustiques choisissent-ils qui piquer ? Et comment éviter leurs piqûres ? Les raisons de leurs préférences sont depuis longtemps étudiées par les chercheurs, qui au fil des années ont clarifié ce qui influence leur comportement, en partant des principaux facteurs qui les attirent vers nous, comme le dioxyde de carbone que nous émettons avec notre haleine mais aussi les différentes odeurs. émanant de notre corps. Ce qui n’était pas encore compris, cependant, c’est ce qui rend si difficile de tromper leur nez. Pour le savoir, une équipe de recherche américaine a commencé à creuser dans le cerveau des moustiques, où ils ont découvert quelque chose de complètement inhabituel, qui réécrit nos connaissances sur le système olfactif des insectes en général. Mais allons-y dans l’ordre.

Ce qui rend l’odeur des moustiques infaillible

Lorsque les moustiques femelles cherchent un être humain à piquer (nous ne parlons que des femelles car seules celles-ci se nourrissent de ce qu’on appelle le « repas de sang », tandis que les mâles se nourrissent de substances sucrées, comme le nectar des fleurs), ces insectes sentir un cocktail d’odeurs corporelles uniques que nous émettons dans l’air et qui stimulent les récepteurs olfactifs présents dans leurs antennes. Cependant, pour tenter de rendre l’homme indétectable, les chercheurs ont tenté d’éliminer toute une famille de ces récepteurs du génome du moustique, découvrant l’existence d’un « système de sécurité » qui permet aux moustiques de toujours sentir les nôtres.

Autrement dit, si les moustiques ont un odorat infaillible pour l’homme, ils le doivent à leurs neurones olfactifs qui, au lieu d’être chargés chacun de détecter un seul type d’odeur, comme chez la plupart des animaux, sont capables de co-exprimer plusieurs récepteurs. , ce qui augmente la robustesse de leur système olfactif, agissant comme un dispositif de sécurité. Et expliquant l’incapacité des chercheurs à rendre l’homme indétectable par les moustiques.

Les résultats de l’étude, publiés dans la revue Cellulepourraient fournir aux chercheurs de nouvelles idées pour tenter de lutter contre ces insectes qui, on le sait, sont particulièrement dangereux, car vecteurs de maladies dangereuses, comme la dengue, le zika, le chikungunya et la fièvre de West Nile (ou fièvre de West Nile).

Répulsifs et nouveaux pièges à moustiques

« Toute tentative future de contrôler les moustiques avec des répulsifs ou quoi que ce soit d’autre devra tenir compte de l’indestructibilité de leur attirance pour nous.« , a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Leslie Vosshall du Howard Hughes Medical Institute, professeur à l’Université Rockefeller de New York, qui a suggéré comment ces nouvelles connaissances pourraient représenter non seulement un point de départ pour le développement de nouveaux répulsifs, mais également des pièges avec des mélanges de parfums plus invitants pour les moustiques que pour les humains.

Vosshall pense également que d’autres insectes peuvent également avoir un système olfactif dans lequel il existe une co-expression de récepteurs dans des neurones individuels, comme l’a récemment rapporté un groupe de recherche de l’Université Johns Hopkins à Baltimore qui a observé un système olfactif similaire chez la mouche. fruit. « Cela pourrait être une stratégie courante pour les insectes, qui dépendent fortement de leur odoratConclut Vosshall.