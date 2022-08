Bungie 30th Anniversary Bundle for Destiny 2 Free sur PC : comment porter sur d’autres plateformes

L’arrivée de Destiny 2 sur l’Epic Games Store permet aux joueurs d’obtenir l’un de ses derniers contenus additionnels sans débourser un seul dollar : le Bungie 30th Anniversary Pack. Parmi les éléments qu’il comprend, il y a un donjon supplémentaire et la possibilité de déverrouiller le lance-roquettes Gjallarhorn, un classique pour ceux qui ont joué à l’original. Nous vous expliquons comment l’utiliser sur PC et quelles méthodes vous pouvez suivre pour l’ajouter à votre profil sur d’autres plateformes. Vous avez jusqu’au 30 août à 17h00 (CEST) pour l’utiliser.

Comment utiliser le pack Bungie 30e anniversaire pour Destiny 2 sur Epic Games Store

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux. Rendez-vous ici pour entrer dans le profil DLC.

Comment puis-je transférer du contenu vers d’autres plates-formes dans Destiny 2 ?

Le studio traite le pack 30e anniversaire de Bungie pour Destiny 2 dans la même catégorie que les extensions. Alors que le Battle Pass pour chaque cadre de contenu peut être transmis entre les plates-formes (c’est-à-dire un paiement unique), le contenu principal de l’extension n’est disponible que sur le système où vous l’avez acheté. Il en va de même pour ce DLC.

Grâce à la progression croisée entre toutes les plateformes où se trouve Destiny 2, nous pouvons faire une petite astuce pour obtenir l’équipement lié au DLC et l’apporter à notre personnage là où nous jouons habituellement. Pour ce faire, vous n’avez besoin que d’un compte Epic Games Store et d’un PC qui répond aux exigences minimales du tireur.

Une fois dans le jeu (la version de base est gratuite), associez votre profil Bungie.net à Epic Games Store dans l’onglet Cross-Save et entrez le personnage que vous utilisez comme personnage principal. Pour activer la chaîne de quêtes de Gjallarhorn, vous devez vous rendre au Cosmodrome pour parler à Shaw Han, il vous fournira la marche à suivre. Une fois l’aventure résolue, vous recevrez le lance-roquettes exotique dans votre inventaire. Il en va de même pour les armures et les armes légendaires.

Le seul élément de contenu dont vous aurez besoin pour jouer sur Epic Games Store est le donjon Talons of Greed. Les Challenges of Eternity et ses récompenses dérivées, comme c’était le cas au lancement, sont des activités gratuites qui complètent toutes les versions.

