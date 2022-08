Lieu de naissance possible de Saint-Pierre découvert grâce à une mosaïque vieille de 1500 ans

Des archéologues israéliens et américains affirment avoir trouvé le possible lieu de naissance de Saint-Pierre, grâce à l’inscription d’une mosaïque de l’époque byzantine.

Des archéologues du Kinneret College (Israël) et du Nyack College de New York (États-Unis) affirment avoir découvert le possible lieu de naissance de saint Pierre, l’un des douze apôtres et premier pape de l’Église catholique. Selon l’évangile de Jean, saint Pierre est né dans l’ancien village de pêcheurs de Bethsaïde, autrefois situé à la frontière avec la Galilée. Son frère Sant’Andrea et un autre apôtre, San Filippo, sont également nés ici. Selon les experts, le site archéologique d’El Araj / Beit haBek est considéré comme le principal candidat à l’ancienne Bethsaïda. Ici, lors de récentes fouilles menées par les professeurs Mordechai Aviam et Steven Notley, une mosaïque vieille de 1500 ans a émergé, ce qui renforce l’hypothèse selon laquelle il avait identifié le véritable lieu de naissance de Peter.

La mosaïque a été trouvée dans le sol de la soi-disant « Église des Apôtres », une basilique byzantine qui serait intimement liée à Bethsaïde. Comme l’indique la Smithsonian Institution faisant autorité, dans l’alphabet grec, l’inscription de la mosaïque fait référence au « Chef et commandant des apôtres célestes », une expression souvent utilisée pour désigner Saint-Pierre. Un donateur est également mentionné, « Constantin, serviteur du Christ ». Selon les archéologues, ces mots suggèrent le lien étroit entre la basilique byzantine et Saint-Pierre, à tel point qu’elle aurait été construite sur le lieu de naissance de l’apôtre bien-aimé de Jésus-Christ, comme l’a déclaré l’évêque Willibald du VIIIe siècle, qui est allé en Galilée en visite.

Les phrases de la mosaïque, traduites par les professeurs Leah Di Segni et Yaakov Ashkenazi, sont écrites à l’intérieur d’un médaillon rond, entouré de deux rangées de tuiles noires. Le sujet circulaire fait partie d’une plus grande mosaïque à thème floral située dans le sol de la sacristie de la basilique, qui est aujourd’hui située au cœur de la réserve naturelle de Beteiha, sur la rive nord de la mer de Galilée.

« L’un des objectifs de cette fouille était de vérifier s’il existait une strate du 1er siècle sur le site qui pourrait suggérer un meilleur candidat pour l’identification de la Bethsaïda biblique. Non seulement nous avons trouvé des vestiges importants de cette période, mais nous avons également trouvé cette importante église et le monastère qui l’entoure », a déclaré le Dr Mordechai Aviam, directeur archéologique des fouilles, dans un communiqué. Bien sûr, il n’y a aucune confirmation définitive que le véritable lieu de naissance de Saint-Pierre a été découvert, mais plusieurs indices et la découverte de la nouvelle inscription suggèrent qu’il pourrait s’agir précisément de cela.