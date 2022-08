Non, Apple ne vous laissera pas remplacer la carte mère de votre MacBook par une option plus performante

Apple vient d’étendre son programme de réparation en libre-service pour inclure les MacBook Air et MacBook Pro M1. Vous pouvez obtenir des écrans, des batteries et même des cartes logiques de remplacement, mais ne vous attendez pas à pouvoir mettre à niveau votre ordinateur portable, car vous ne pouvez acheter que la même carte principale que celle fournie à l’origine avec votre appareil.

Avec le magasin de réparation en libre-service, vous devez désormais saisir le numéro de série de votre MacBook avant de pouvoir rechercher ou acheter les pièces de rechange. Cela permet de garantir que seules les pièces correctes pour votre machine spécifique apparaissent, mais cela indique également que quiconque espère récupérer un peu de RAM supplémentaire ou un SSD plus grand dans son ordinateur n’aura pas de chance.

Lors d’une conversation avec un membre de l’équipe d’assistance Self Service Repair, ils ont déclaré que la sélection doit correspondre à la configuration d’origine de l’appareil ou « vous pouvez rencontrer un problème qui empêche l’achèvement de la réparation ». De plus, si vous parvenez à commander des pièces qui ne correspondent pas à la configuration d’origine, ils ont déclaré que «la commande ne passera pas le processus de vérification de la commande. Votre commande sera annulée et vous ne serez pas débité.

Je trouve cela légèrement décevant.

Alors que le magasin de réparation en libre-service dans son ensemble manque en termes de proposition de valeur, la possibilité d’acheter une carte mère légèrement supérieure (bien que toujours compatible) pourrait permettre au service d’être utile pour encore plus de personnes qui pourraient réaliser qu’elles devraient avoir parti avec plus de stockage pour commencer. Je ne doute pas que certaines personnes mettront la main sur une carte mère mise à niveau et essaieront cet échange, mais à ce stade, il est peu probable que l’entreprise prenne en charge l’utilisation de son outil de configuration système pour que l’appareil soit totalement opérationnel, comme la pièce aurait été vendue à un appareil avec un numéro de série différent.

