Facebook Messenger maintenant mis à jour pour les Mac M1 et M2

Quelques années après qu’Apple a dévoilé ses premiers Mac avec des puces personnalisées, Facebook Messenger a finalement été mis à jour pour prendre en charge ces machines. Avec cela, ceux qui comptent sur Messenger pour communiquer avec leur famille, leurs amis et leurs proches auront une meilleure expérience lors de l’exécution de l’application.

La mise à jour de l’historique de Facebook Messenger ne dit pas grand-chose à part « Nouveau ! Messenger a un nouveau look et plus de façons de se connecter avec des amis », mais Netcost-security.fr lecteur Daniel Halawi a repéré la récente mise à jour 158.0 qui a apporté une compatibilité universelle avec les Mac en silicium d’Apple.

Sans notes de version appropriées, on ne sait pas dans quelle mesure Facebook a pu améliorer l’expérience Messenger. Cela dit, la plupart des développeurs peuvent rendre leurs applications plus fluides, gaspiller moins de batterie et être au moins deux fois plus réactifs.

Voici ce que vous pouvez faire avec Facebook Messenger pour macOS :

Tapez encore plus rapidement, effectuez plusieurs tâches pendant le chat vidéo et restez connecté avec les notifications du bureau ;

Organisez des réunions individuelles ou réunissez tout le groupe grâce à des fonctionnalités de chat audio et vidéo de haute qualité ;

Accueillez jusqu’à 50 personnes sans limite de temps;

Réduisez les reflets de votre écran dans des situations de faible luminosité avec un mode sombre ;

Utilisez des stickers, des GIF et des emoji lorsque les mots ne suffisent pas ;

Envoyez des photos et des vidéos à vos amis. Recevez des fichiers pour la productivité.

Facebook Messenger est la première application de Meta à offrir la compatibilité avec les Mac Apple Silicon. Récemment, la société a commencé à tester une version de WhatsApp grâce au projet Catalyst d’Apple, qui est fortement connecté à une future application iPad.

Tel que rapporté par WABetaInfo, WhatsApp travaillait sur une nouvelle application à publier sur le projet Catalyst de macOS grâce à l’application iPad. Le blog a publié :

À quoi ressemble l’application macOS ? Exactement comme l’application iPad que nous avons repérée il y a quelque temps. Ils ont la même interface, mais WhatsApp pour macOS Catalyst aura quelques améliorations de l’interface utilisateur : ils sont nécessaires pour utiliser correctement l’application sur une interface de bureau.

Bien que la nouvelle application de WhatsApp ne soit pas encore disponible, vous pouvez profiter de l’application universelle Facebook Messenger ici.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :