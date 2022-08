Un voyage vers Mars transforme notre corps : ce que risquent les astronautes

Une équipe de recherche australienne développe un modèle mathématique pour déterminer si le voyage vers Mars est sûr. Voici les risques pour les astronautes.

Lorsque les astronautes reviennent sur Terre après une mission de plusieurs mois vers la Station spatiale internationale (ISS), il n’est pas rare de les voir accompagnés d’un bras ou d’un fauteuil roulant dès qu’ils descendent de la navette de rentrée. La raison en est l’exposition prolongée à la microgravité dans l’espace, qui a des effets importants sur notre organisme. La récente étude « Récupération incomplète de la résistance osseuse et de la microarchitecture trabéculaire au niveau du tibia distal 1 an après le retour d’un vol spatial de longue durée » publiée dans Scientific Reports, par exemple, a montré que les astronautes perdent des décennies de masse osseuse lors de missions plus longues, et moins de la moitié la récupèrent entièrement 12 mois après son retour. Alors que l’un des objectifs les plus ambitieux de la nouvelle course à l’espace est la conquête de Mars, sur laquelle nous devrions atterrir dans la prochaine décennie, médecins et scientifiques se demandent si les astronautes seront prêts à s’attaquer à un tel exploit en toute sécurité.

Comme le précise dans un communiqué le Dr Lex van Loon, chercheur au College of Health and Medicine de l’Australian National University (ANU), bien que les astronautes soient exposés à de multiples risques lors d’un voyage sur la « planète rouge », la principale inquiétude est exposition prolongée à ladite microgravité (proche de zéro) et aux rayonnements solaires et cosmiques. Selon l’expert, en effet, une telle exposition pourrait déclencher des changements « fondamentaux » dans l’organisme humain. « Nous savons qu’il faut six à sept mois pour se rendre sur Mars et cela pourrait entraîner une modification de la structure de vos vaisseaux sanguins ou de la force de votre cœur en raison de l’apesanteur ressentie à la suite d’un voyage dans l’espace en apesanteur », a-t-il déclaré. Dr van Loon. Le scientifique et quelques collègues ont développé un modèle mathématique innovant destiné à comprendre si un astronaute peut affronter le voyage vers Mars et surtout être opérationnel une fois arrivé à destination. En effet, certains pensent qu’après un vol aussi long, les astronautes ne pourront peut-être même pas atterrir sur la planète rouge ; d’autres pensent que le voyage peut même être mortel à cause des radiations. « Avec l’essor des agences commerciales de vols spatiaux comme SpaceX et Blue Origin, il y a plus de place pour les personnes riches mais pas nécessairement en bonne santé pour aller dans l’espace, nous voulons donc utiliser des modèles mathématiques pour prédire si quelqu’un est capable de survoler Mars, » a ajouté van Loon.

L’astrophysicienne et experte en médecine d’urgence Emma Tucker, également de l’École de médecine de l’ANU, souligne les conséquences désastreuses potentielles du vol vers Mars. Le scientifique a précisé qu’une exposition prolongée à la microgravité peut rendre le cœur plus lent, car il n’a plus à travailler aussi vigoureusement qu’il le ferait sur Terre, pour pomper le sang autour du corps en surmontant la force de gravité. « Lorsque vous êtes sur Terre, la gravité aspire du liquide dans la moitié inférieure de notre corps, c’est pourquoi certaines personnes constatent que leurs jambes commencent à gonfler vers la fin de la journée. Mais lorsque vous allez dans l’espace, l’attraction gravitationnelle disparaît, ce qui indique que le fluide se déplace dans la moitié supérieure du corps et cela déclenche une réponse qui fait penser au corps qu’il y a trop de fluide », a déclaré le Dr Tucker. « En conséquence, vous commencez à aller souvent aux toilettes, vous commencez à vous débarrasser de l’excès de liquide, vous n’avez pas soif et vous ne buvez pas beaucoup, ce qui indique que vous commencez à vous déshydrater dans l’espace. C’est pourquoi vous pourriez voir des astronautes s’évanouir aux informations lorsqu’ils remettront le pied sur Terre. C’est un phénomène assez courant en raison des voyages dans l’espace, et plus vous restez longtemps dans l’espace, plus vous risquez de vous effondrer lorsque vous reviendrez à la gravité. Le but de notre modèle est de prédire, avec une grande précision, si un astronaute peut arriver en toute sécurité sur Mars sans s’évanouir. Nous croyons que c’est possible », a commenté l’expert.

Il faut aussi garder à l’esprit que sur Mars il n’y aura pas de médecin pour accompagner et suivre les astronautes dès qu’ils seront « tués », pas même par radio, vu les interminables minutes (jusqu’à 20) qui passent pour les communications avec le Terre. Pour le moment, les données du modèle mathématique ne sont basées que sur des astronautes en parfaite santé et d’âge moyen environ employés dans des missions spatiales ; pour le rendre plus efficace, ils espèrent pouvoir enrichir au plus vite l’algorithme avec les données des touristes spatiaux, qui seront de plus en plus nombreux. Les détails de la recherche « Modélisation informatique de l’intolérance orthostatique pour les voyages vers Mars » ont été publiés dans la revue scientifique NPJ Microgravity of the Nature circuit.