Sony confirme le lancement début 2023 de PlayStation VR2

Récapitulatif : La PlayStation VR2 s’inspire du design de la PS5, et est à la fois plus légère et plus fine que son prédécesseur. Les points forts incluent une molette de réglage de l’objectif pour ajuster la distance entre vos yeux et l’objectif ainsi qu’un système de ventilation pour empêcher les lentilles de s’embuer et un moteur intégré pour le retour du casque.

Sony a confirmé que son casque PlayStation VR2 arrivera au début de 2023, soit plus de six ans après l’entrée en scène de son prédécesseur.

La confirmation a été livrée via l’Instagram officiel de PlayStation et était accompagnée d’une photo du hardware de nouvelle génération. Malheureusement, c’est tout ce que Sony a à dire sur le sujet pour le moment.

Un casque VR révisé a mis du temps à arriver. L’original a fait ses débuts en octobre 2016 pour la PlayStation 4 et est compatible avec la PS5. Sony a réussi à vendre plus de 4,2 millions d’unités en mars 2019, mais ce n’est qu’en février de cette année que nous avons enfin eu notre premier aperçu du portable révisé.

Le PS VR2 prend en charge les visuels 4K HDR (4 000 x 2 040 par œil) avec des fréquences d’images de 90 Hz / 120 Hz en mode VR. En mode cinématique, le contenu atteindra un maximum de 1 920 x 1 080 HDR avec des fréquences d’images de 24 Hz / 60 Hz / 120 Hz. Le système utilisera le suivi de la caméra à l’envers et un seul cordon le reliera à votre console.

En mai, Sony a annoncé qu’il aurait plus de 20 titres de lancement majeurs prêts à être lancés au moment de l’arrivée du PS VR2.

Le mois dernier, la société a détaillé le fonctionnement de la vue transparente et des options de diffusion sur le nouveau casque. Le premier permettra à l’utilisateur de voir son environnement tout en portant le casque grâce aux caméras frontales embarquées du système, et le second permettra de se filmer en jouant en connectant une PS5 HD Camera à sa console.

Une date de lancement exacte en dehors de la fenêtre du début de 2023 n’est pas encore connue, et nous ne savons pas non plus combien il coûtera.