Les chiens pleurent de joie en revoyant leur maître

C’est ce que suggèrent les résultats d’une étude publiée dans Current Biology dans laquelle des chercheurs ont vérifié ce qui se passe dans les yeux des chiens en réponse à des émotions positives.

Si vous avez un chien, qui sait combien de fois il vous est arrivé de rentrer chez vous et d’être littéralement submergé par ses fêtes. Le rituel est toujours le même : dès que vous ouvrez la porte, votre chien vous attend déjà, prêt à sauter, à agiter sa queue et à vous lécher le visage. Les plus attentifs n’auront certainement pas échappé à son regard lucide et excité.

Secondo gli esperti, ogni volta che questo rituale si ripete, nel nostro organismo viene stimolata la secrezione di ossitocina, un ormone conosciuto anche come ormone materno o ormone dell’amore, che è anche la chiave della formazione dello speciale legame che abbiamo con il nostro chien. Des études antérieures ont également montré que l’ocytocine est également libérée chez les chiens, c’est pourquoi une équipe de chercheurs a voulu voir clair sur le rôle de cette hormone chez notre ami à quatre pattes, en supposant – sur la base d’expériences personnelles – qu’il s’agit précisément de l’ocytocine est responsable de ces yeux pleins de joie.

L’un des universitaires, Takefumi Kikusui de l’Université d’Azabu au Japon, avait en effet remarqué qu’un de ses caniches avait littéralement les larmes aux yeux alors qu’il allaitait ses six chiots et « cela m’a fait penser que l’ocytocine pouvait augmenter la sécrétion de larmes» se souvient le chercheur. Ces larmes, explique Kikusui, ne tombent pas comme elles le font souvent chez les humains, mais elles rendent les yeux du chien particulièrement poignants.

Pour savoir si les chiens pleurent de joie lorsqu’ils revoient leur propriétaire, les chercheurs ont utilisé des tests standard pour mesurer le volume de larmes des chiens avant et après avoir retrouvé leurs propriétaires. Et ils ont découvert, comme détaillé dans un article publié sur Biologie actuelleque leur volume de larmes a en fait augmenté lorsque les chiens ont revu leur propriétaire, mais pas lorsqu’ils ont rencontré quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas.

Plus tard, pour évaluer si cette hormone est capable de stimuler la sécrétion lacrymale, les chercheurs ont ajouté de l’ocytocine dans les yeux des chiens, constatant une augmentation du volume des larmes, ce qui a soutenu l’hypothèse que la libération d’ocytocine joue un rôle dans la sécrétion lacrymale des chiens. .

Dans ce contexte, les chercheurs ont donc conclu que la libération d’ocytocine chez les chiens en réponse à des émotions positives, telles que celle dérivée de la réunion avec leur propriétaire, peut médier la sécrétion de larmes, proposant d’examiner si ce mécanisme est également déclenché par des émotions négatives ou en réponse à d’autres situations, comme rencontrer d’autres chiens.

En attendant d’approfondir ces questions dans de nouvelles études, les chercheurs suggèrent que de telles larmes pourraient jouer un rôle en suscitant des comportements protecteurs de leurs propriétaires. « Il est en effet possible que les chiens qui montrent ces larmes lorsqu’ils interagissent avec leur propriétaire soient mieux soignés par le propriétaire lui-même. – a ajouté Kikusui -. Ce sont des partenaires des humains et nous savons maintenant qu’ils peuvent pleurer en réponse à des émotions positives«