Qu’indique le ClearMR d’un moniteur ?

La Video Electronics Standards Association, également connue sous le nom de VESA, a une nouvelle norme à l’horizon destinée aux moniteurs et aux téléviseurs. Son nom est ClearMR, et son objectif est de mesurer avec précision le temps de réponse d’un panneau. Très bientôt, nous devrons en chercher un de plus distinctif lorsque nous irons acheter un moniteur ou une Smart TV pour les jeux. La bonne partie est que les fabricants vont maintenant avoir un peu plus compliqué s’ils veulent se faufiler dans quelque chose qui n’est pas ce qu’ils promettent.