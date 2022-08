La pollution sonore est très mauvaise pour les animaux : les conséquences et comment les protéger

La pollution sonore est un problème important pour notre santé et celle des autres animaux. Ce qu’ils risquent et ce que nous pouvons faire.

Une étude danoise publiée en 2021 dans la revue scientifique faisant autorité The British Medical Journal a montré que les personnes exposées à la pollution sonore (en particulier celle du trafic routier et ferroviaire) ont un risque plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer, la forme de démence principale et la plus répandue dans le monde. monde. La recherche « Exposition au bruit et santé publique » a au contraire mis en évidence qu’il existe diverses preuves scientifiques sur le lien entre l’exposition au bruit et diverses conditions de santé, allant des problèmes auditifs à l’hypertension, en via le stress, les troubles du sommeil et les cardiopathies ischémiques, jusqu’à l’impact négatif sur les performances scolaires et professionnelles. Pour toutes ces raisons, les bruits potentiellement nocifs (comme ceux d’un concert ou d’un chantier) sont strictement réglementés pour protéger la santé humaine. Les animaux aussi subissent les conséquences des nuisances sonores causées par les activités humaines, souvent beaucoup plus que nous, mais sans recevoir la même « attention » pour les protéger.

La recherche dans ce domaine n’est approfondie que pour certains animaux (par exemple les chiens), mais une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Veterinary Science a voulu faire la lumière sur la façon dont le son peut nuire aux animaux domestiques et confinés, comme ceux hébergés dans les refuges des zoos. et les fermes. Des chercheurs coordonnés par le professeur Fay E. Clark, membre du Behavioral Ecology Research Group de l’Anglia Ruskin University de Cambridge (Royaume-Uni), ne se sont pas limités à évaluer l’intensité du son (décibels, en pratique), mais aussi l’impact de les différentes sources sonores, la fréquence et la durée de la perturbation. Dans un article publié dans The Conversation, les scientifiques ont souligné que dans le règne animal la perception auditive va « de l’écholocation des ultrasons à très haute fréquence (> 20 000 Hz) chez les chauves-souris et les dauphins aux infrasons à très basse fréquence (< 20 Hz) chez éléphants », tandis que l'humain est pratiquement au milieu, entre ultrasons et infrasons.

En raison des études limitées, on sait peu de choses sur la façon dont la pollution sonore affecte les espèces individuelles, mais des découvertes assez importantes ont été faites. Chez la souris, par exemple, un bruit fort peut endommager définitivement l’ouïe, tout comme cela peut arriver chez l’homme (en temps de guerre, les traumatismes les plus courants sont ceux de l’ouïe, par exemple dus à des explosions). Au cours de cette expérience, les souris ressentent de la douleur car elles se comportent différemment lorsqu’elles sont traitées avec ou sans analgésiques. L’exposition au bruit réduit également les capacités cognitives, la mémoire et l’apprentissage. Chez les animaux sauvages, expliquent le professeur Clark et ses collègues, les bruits forts peuvent avoir un impact négatif sur la fertilité et les voies de migration, ainsi qu’être une source de stress chronique pouvant entraîner d’autres problèmes de santé. Les animaux sauvages dans la plupart des cas peuvent s’éloigner (non sans conséquences) des sources de dérangement, tandis que ceux élevés et confinés sont « forcés » à endurer. Les bruits forts les exposent à la douleur, à la peur et aux troubles cognitifs, expliquent les auteurs de l’étude.

Chez les poissons hébergés dans des aquariums, par exemple, les vibrations sonores peuvent endommager la vessie natatoire, affectant la flottabilité et l’ouïe. Le transport routier du bétail nuit considérablement au bien-être en raison des vibrations importantes, tandis que les bruits forts peuvent effrayer les poules. Tous les propriétaires de chiens sont bien conscients des effets néfastes des orages sur nos amis à quatre pattes, qui commencent à chercher refuge et réconfort. En raison de bruits prolongés, les animaux tels que les grenouilles et les oiseaux peuvent « augmenter le volume » des vocalisations pour être entendus, mais ces changements de comportement (pas encore entièrement compris) peuvent avoir des conséquences importantes.

L’étude « Gestion des peurs et phobies du bruit chez les animaux de compagnie » indique qu’il existe plusieurs méthodes pour protéger vos animaux des bruits forts, comme les phéromones synthétiques et les jouets spécifiques, mais il est également possible de réduire les risques en adoptant des comportements plus prudents, par exemple exemple pendant le ménage et le jardinage. Lors d’événements qui produisent beaucoup de bruit (comme les orages et les tonneaux du Nouvel An détestés), il est important de créer des espaces acoustiquement isolés, en utilisant des tissus doux et épais pour atténuer la propagation des ondes sonores. Des matériaux tels que le verre et le métal favorisent leur diffusion, tandis que les coussins et les couvertures les adoucissent, c’est pourquoi les scientifiques suggèrent de « meubler » les chenils des animaux avec des objets appropriés.