Un ancien ingénieur d’Apple plaide coupable d’avoir volé des secrets de véhicules autonomes et risque une décennie de prison

Récapitulatif : Vous vous souvenez peut-être du nom Xiaolang Zhang d’il y a quelques années. Il est l’ancien ingénieur d’Apple accusé d’avoir volé des secrets commerciaux pendant son séjour à la division des voitures autonomes de l’entreprise entre 2015 et 2018. Après avoir initialement nié les allégations, Zhang a maintenant plaidé coupable aux accusations et encourt dix ans de prison pour ses crimes.

En 2018, des agents fédéraux ont arrêté Zhang à l’aéroport international de San Jose alors qu’il partait pour Pékin en utilisant un billet acheté à la « dernière seconde ». Il a été accusé d’avoir transféré 24 Go de données d’Apple sur l’ordinateur portable de sa femme via AirDrop. Les fichiers comprenaient un document de 25 pages contenant des schémas techniques d’un circuit imprimé, ainsi que des manuels techniques et des fichiers PDF relatifs au prototype de véhicule autonome de l’entreprise.

Zhang a également été filmé en train de retirer du hardware du laboratoire de développement de véhicules autonomes d’Apple. Il a ensuite été identifié comme étant des circuits imprimés et un serveur Linux.

Zhang avait dit à ses patrons d’Apple en 2018 qu’il quittait l’entreprise et déménageait en Chine pour travailler pour la startup chinoise de véhicules électriques Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, alias Xpeng. Il a révélé ses plans après son retour d’un congé de paternité, au cours duquel il s’est rendu en Chine.

CNBC écrit que Zhang a maintenant plaidé coupable à l’unique vol de secrets commerciaux devant le tribunal fédéral de San Jose. L’accusation de crime est passible d’un maximum de dix ans de prison et d’une amende de 250 000 $. Sa condamnation doit avoir lieu en novembre.

Ce n’est pas le seul cas où un employé d’Apple a volé des secrets commerciaux liés à son projet de voiture autonome. Jizhong Chen a été accusé du même crime en 2019. Il prévoyait également de se rendre en Chine et est représenté par le même avocat que Zhang. La date de ce procès n’a pas été fixée.

Les ambitions d’Apple en matière de voiture autonome existent depuis 2014, lorsque Tim Cook aurait approuvé le projet Titan. À un moment donné, il est apparu qu’Apple avait abandonné le projet de voiture et se concentrait uniquement sur le développement de logiciels de véhicules autonomes pour d’autres constructeurs automobiles, mais un rapport de l’année dernière affirme que le véhicule électrique d’Apple pourrait arriver dès 2025.