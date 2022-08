Le clone de BeReal testé par Instagram en tant que Candid Challenges

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’une des applications de médias sociaux établies ne crée un clone BeReal, et il semble qu’Instagram soit en lice car il confirme une fonctionnalité de « prototype interne » appelée Candid Challenges…

BeReal a été lancé en 2019, mais n’a pas attiré beaucoup d’attention jusqu’à cette année. L’argument de vente unique de l’application est qu’elle vise à capturer des moments authentiques, plutôt que les images soigneusement sélectionnées que les gens publient souvent sur les applications de médias sociaux.

Une publicité pour l’application a clignoté sur le texte : « Et si les médias sociaux étaient différents de cela ? » L’annonce montrait ensuite un montage, mettant en évidence des personnes posant et créant des photos, des vidéos et des selfies brillants (re: filtrés) que l’on aurait l’habitude de voir sur Instagram ou Snapchat.

L’annonce poursuit : « C’est désormais possible sur BeReal… Pas de filtres. Pas de j’aime. Aucun abonné. Sans blague. Pas de pubs. Juste tes amis, pour de vrai. Bien sûr, d’accord ! Assez juste.

La façon dont cela fonctionne est simple : à une heure aléatoire et prédéterminée chaque jour, BeReal informe ses utilisateurs qu’il est temps de prendre une photo – vous n’avez que deux minutes pour prendre la photo une fois que vous avez cliqué sur la notification urgente. À ce stade, votre appareil photo prendra simultanément une photo de face et de dos, et une fois prise, la paire de photos apparaîtra sur les flux de vos amis. Le kicker, comme mentionné dans l’annonce, est que vous ne pouvez pas filtrer ou modifier votre photo une fois qu’elle est prise (contrairement à Instagram ou Snapchat).