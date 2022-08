La vitamine D peut soulager les symptômes de la dépression

C’est ce que suggèrent les résultats d’une vaste méta-analyse impliquant plus de 50 000 personnes dans le monde.

Les avantages de la vitamine D peuvent inclure une action potentiellement capable d’atténuer les symptômes de la dépression. C’est ce que suggèrent les résultats d’une vaste méta-analyse publiée dans la revue Revues critiques en science alimentaire et nutrition par une équipe internationale d’experts qui a examiné les résultats de 41 études, impliquant un total de plus de 50 000 personnes dans le monde, évaluant l’efficacité de la prise de vitamine D pour réduire les symptômes dépressifs.

En plus de contrôler les niveaux de calcium et de phosphate dans le corps, on pense que la vitamine D aide à réguler diverses fonctions du système nerveux central, et des recherches antérieures sur des animaux ont indiqué qu’elle peut également aider à contrôler les équilibres chimiques dans le cerveau, ce qui expliquerait le association entre la vitamine D et la santé mentale. On sait également que l’efficacité thérapeutique des antidépresseurs actuels est souvent insuffisante, c’est pourquoi les chercheurs recherchent d’autres options de traitement, évaluant également des alternatives nutritionnelles.

La nouvelle méta-analyse comprenait des études chez des patients avec et sans dépression, mais aussi des personnes prenant des suppléments de vitamine D, des sujets prenant un placebo et des patients atteints de maladies systémiques, soulignant les avantages de la supplémentation (généralement 50 à 100 microgrammes par jour) dans différentes populations.

Chez les participants souffrant de dépression, en particulier, la prise de vitamine D s’est avérée plus efficace que le placebo pour soulager les symptômes dépressifs. Cette action était plus significative lorsque les suppléments étaient pris pendant des périodes plus courtes (moins de 12 semaines), à la fois en présence d’un trouble dépressif majeur et de symptômes dépressifs plus légers.

« Ces résultats encourageront de nouveaux essais cliniques chez des patients souffrant de dépression afin de mieux comprendre le rôle possible de la supplémentation en vitamine D dans le traitement de la dépression. – a déclaré Tuomas Mikola, chercheur à l’Institut de médecine clinique de l’Université de Finlande orientale et auteur principal de l’analyse -. Malgré la vaste portée de cette méta-analyse, la certitude des données probantes reste encore faible […] et cela ne permet pas de généraliser sur les enfants ou les adolescents, puisque notre revue n’a inclus que des études avec des participants jeunes, d’âge moyen et âgés ».