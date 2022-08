Ce serait Breaking Bad si c’était une série Pixar

C’est Breaking Bad avec le style des Indestructibles

Breaking Bad est l’une des séries les plus emblématiques que nous ayons vues ces dernières décennies. Une série télévisée qui a commencé comme une sorte de comédie, et où épisode après épisode, on a vu un Walter White qui a de plus en plus délaissé sa personnalité pour devenir Heisenberg.

Andrew Chaushesku est un monteur vidéo qui est un grand fan du travail de Vince Gilligan et qui voulait faire sa propre interprétation de ce que serait cette série si elle avait été un projet Pixar. Pour ce faire, l’artiste a utilisé quelques fragments de la série et une grande partie de la bande-annonce de la première saison de Breaking Bad. En utilisant des techniques d’édition, il a remplacé les visages des personnages par des modèles dans le même style artistique Pixar. La majeure partie de la vidéo montre Walter à différentes étapes de sa carrière criminelle. Cependant, les modèles de Jesse, Crazy 8, Tuco Salamanca ou Huell sont également incroyables de par leur ressemblance avec les vrais personnages de la série.

Chaushesku a quelques chaînes YouTube, et selon lui, il aime le shitposting. Cependant, après avoir vu cet extrait de Breaking Bad, nous ne sommes pas d’accord avec sa déclaration. Le suivi des visages et des expressions est si bon qu’il n’y a pas un seul personnage qui apparaît dans le clip que vous ne puissiez pas reconnaître si vous avez vu la série.

Il existe également une version de Better Call Saul

Il y a quelques semaines, ce même youtubeur a mis en ligne une version Pixar de Better Call Saul sur l’une de ses chaînes. Il l’a mis en ligne sur sa chaîne « yo chill bruh ».

Cette autre version, on pourrait dire, est encore mieux polie. Le modèle de Jimmy correspond parfaitement au personnage. Celui de Mike est absolument génial, et celui de Kim ressemble énormément à l’actrice qui joue l’avocate.

Bien sûr, avant de jouer, nous devons vous avertir que le fragment peut avoir des spoilers – sans contexte, mais des spoilers après tout – de toutes les saisons de la série télévisée de l’avocat. En fait, si vous n’avez pas vu la dernière saison, nous vous déconseillons d’appuyer sur play, car la vidéo recommandée qui suit est une recréation du plus gros spoiler de toute la série. Celui qui avertit n’est pas un traître.

Si vous avez aimé ces montages, vous pouvez soutenir ce créateur de contenu en le suivant sur son compte. Instagram ou en vous abonnant à leur Patreon, où vous pouvez décider du futur contenu de leurs chaînes et voir quelques mèmes qui n’ont pas été retenus.