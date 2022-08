La dernière révision de la caractéristique RTX 4080 ajoute une mémoire plus rapide et un TBP plus élevé

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nous avons entendu beaucoup de rumeurs sur la prochaine série RTX 4000 de Nvidia, bien que la plupart d’entre elles semblent tourner autour du RTX 4070, de sa déclinaison Ti et du RTX 4090. RTX 4080 final mais pas tout à fait phare, qui semble être une bête absolue d’une carte.

Comme d’habitude, la nouvelle rumeur d’Ada Lovelace provient du compte Twitter du leaker prolifique et précis (en ce qui concerne Ampere) Kopite7kimi (via Omgpu.com). Ils ont publié ce que l’on prétend être des caractéristiques mises à jour pour le RTX 4080, avec les changements importants liés à la vitesse de la mémoire et au TDP de la carte.

On s’attendait à ce que les RTX 4070, 4080 et 4090 utilisent des modules GDDR6X à 21 Gbps – ils ont été mentionnés dans la mise à jour de ce mois-ci sur le site Web de Micron – mais on pense maintenant que le RTX 4080 offre des vitesses de 23 Gbps. En supposant que la rumeur soit exacte, le RTX 4090 comportera probablement le même GDDR6X à 23 Gbit/s.

Faisons quelques mises à jour.

RTX 4080

PG136/139-SKU360

AD103-300-A1

9728FP32

16 Go 23 Gbit/s GDDR6X

puissance totale de la carte 340W – kopite7kimi (@kopite7kimi) 23 août 2022

La prochaine caractéristique révisée est la puissance totale de la carte (TBP) du RTX 4080. C’est un domaine que les fuites semblent changer toutes les deux semaines. On disait initialement qu’il consommait un monstrueux 450W, mais cela a été récemment changé en 320W. Selon Kopite7kimi, Nvidia a de nouveau augmenté le TBP du RTX 4080, mais de seulement 20 W, laissant le nouveau nombre à 340 W. À titre de comparaison, le RTX 3080 Ti Founders Edition a un TBP de 350 watts.

Le reste des caractéristiques RTX 4080 reste inchangé : un GPU AD103, 9 728 cœurs CUDA et 16 Go de mémoire sur un bus 256 bits.

Une autre partie de la mise à jour d’août sur le site Web de Micron était une liste pour 24 Gbps GDDR6X. Cela pourrait se retrouver dans ce que l’on pense être une nouvelle carte Titan qui, selon les rumeurs, contiendrait 48 Go de VRAM, 18 176 cœurs CUDA et 800 TDP.

Nvidia expérimente les caractéristiques de ses cartes à venir à mesure que les dates de lancement se rapprochent, c’est pourquoi elles semblent changer si souvent ; nous pourrions ne pas voir les caractéristiques finales verrouillées tant que le lancement n’est pas sur le pas de la porte. La bonne nouvelle est que ce jour n’est plus qu’à quelques mois.