Parce que les experts disent que nous sommes « terriblement mal préparés » à une éruption volcanique massive

Les données les plus récentes indiquent qu’il y a une chance sur six qu’une éruption de magnitude 7 ou plus (10 ou 100 fois supérieure à celle du volcan Tonga) se produise au cours de ce siècle.

Nous sommes « terriblement mal préparés » à l’impact d’une éruption volcanique massive, qui pourrait perturber les chaînes d’approvisionnement et avoir des effets durables sur le climat et l’approvisionnement alimentaire mondial. L’avertissement vient d’experts du Centre pour l’étude du risque existentiel (CSER), le centre de recherche de l’Université de Cambridge qui s’occupe de l’étude et de l’atténuation des risques qui pourraient conduire à l’extinction humaine ou à l’effondrement de la civilisation, que les dangers d’une éruption volcanique perturbatrice sont plus importantes que nous ne le pensons. Dans un article publié le La nature, expliquent que ce qui s’est passé suite à l’éruption dévastatrice du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai en janvier dernier à Tonga, dans l’océan Pacifique Sud, devrait être « un signal d’alarme » de la menace posée par ce genre d’événements. « Les données les plus récentes – précisent les auteurs de l’article – indique que il y a une chance sur six d’une éruption de magnitude 7 ou plus (10 ou 100 fois supérieure à celle du volcan Tonga) se produit dans ce siècle. Des éruptions de cette ampleur ont, dans le passé, provoqué un changement climatique brutal et l’effondrement des civilisations, et ont été associées à l’apparition de pandémies.« .

Pourtant, soulignent les experts, peu d’investissements ont été faits pour limiter ce qu’une éruption de cette ampleur pourrait provoquer, concentrant plutôt le financement sur la prévention de scénarios à faible probabilité, comme une collision d’astéroïdes avec la Terre. « La menace beaucoup plus probable d’éruptions volcaniques à grande échelle est presque ignorée, tandis que la «défense planétaire» reçoit des centaines de millions de dollars de financement chaque année et dispose de plusieurs agences mondiales dédiées. En septembre, la mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA cherchera à modifier la trajectoire d’un astéroïde, en testant les capacités de déviation future de l’astéroïde. Ce projet de préparation anticipée coûtera plus de 300 millions de dollars. Au contraire, il n’y a pas d’action coordonnée, ni d’investissement à grande échelle, pour atténuer les effets globaux des éruptions à grande échelle. Cela doit changer de toute urgence« .

Les chercheurs du CSER affirment qu’il est possible de prendre des mesures de protection contre la dévastation volcanique – d’une meilleure surveillance à une plus grande éducation du public et à la manipulation du magma – mais les ressources nécessaires pour le faire sont attendues depuis longtemps. Le suivi, en particulier, doit être amélioré. « Seulement 27% des éruptions depuis 1950 ont eu un sismomètre à proximité, et seulement un tiers de ces données ont été réintroduites dans la base de données mondiale pour les « troubles volcaniques » – notent les experts -. Et là où la surveillance au sol locale n’est pas possible, en particulier dans les zones reculées, l’observation satellitaire et aérienne devient essentielle. En plus de surveiller les changements thermiques, gazeux et de déformation, les satellites pourraient fournir des taux d’éruption de masse en temps réel, la hauteur du panache et des images pour les secours en cas de catastrophe. Mais les satellites actuels n’ont pas la résolution nécessaire dans le temps et dans l’espace« .

Les volcanologues réclament depuis plus de vingt ans un satellite dédié à la surveillance – précise le Dr Lara Mani, chercheuse du CSER et co-auteur de l’article -. Parfois, nous devons compter sur la générosité des sociétés privées de satellites pour des images rapides ».

Les experts appellent également à davantage de recherches sur la « géo-ingénierie » des volcans. Cela comprend la nécessité d’étudier les moyens de contrer les cendres libérées par une éruption massive, qui pourrait conduire à un « hiver volcanique ». Des travaux devraient également être entrepris pour étudier la manipulation des poches de magma sous les volcans actifs. « Pouvoir influencer directement le comportement volcanique peut sembler inconcevable, mais c’était également inconcevable pour la déviation des astéroïdes jusqu’à la formation du Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA en 2016. – soulignent les chercheurs -. Les risques d’une éruption massive dévastant la société mondiale sont importants et le sous-investissement actuel dans la réponse à ces dangers est tout simplement imprudent.« .