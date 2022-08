L’application Apple Watch Workout aide l’équipe nationale de natation à battre des records

Vous pourriez penser que l’application Apple Watch Workout est davantage destinée à une utilisation occasionnelle par des amateurs, mais l’équipe nationale de natation d’Australie l’a créditée de l’avoir aidée à obtenir ses meilleurs résultats.

L’équipe utilise également des applications personnalisées, mais l’application Workout a joué un rôle important en permettant aux nageurs de voir leurs mesures pendant les séances d’entraînement, déclare le détenteur du record du monde…

Apple a partagé l’histoire.

L’équipe nationale de natation d’Australie, The Dolphins, utilise Apple Watch, iPad et une combinaison d’applications pour améliorer ses résultats de performance, aidant à propulser l’équipe au cours de sa période la plus réussie de l’histoire.

En exploitant les capteurs et les fonctionnalités de suivi des activités d’Apple Watch, les entraîneurs de Swimming Australia peuvent capturer avec plus de précision une image complète de la santé et des performances globales de leurs athlètes. Et lorsqu’il est associé à un iPad et à des applications personnalisées, ce puissant écosystème fournit des données et des analyses en temps réel, ainsi qu’un puissant outil de rétroaction visuelle portable que les entraîneurs peuvent utiliser lorsqu’ils communiquent avec les athlètes dans la piscine.

L’application Workout native sur Apple Watch suit à la fois les disciplines en piscine et en eau libre, et elle présente d’importantes mesures de natation que les athlètes peuvent consulter pendant les séances d’entraînement.

« Les données sont l’ingrédient clé lorsqu’il s’agit de concevoir des résultats de performance pour nos athlètes », déclare Jess Corones, responsable des solutions de performance de Swimming Australia. « Nous avons constaté un engagement accru des athlètes portant l’Apple Watch, ce qui nous donne plus de points de données pour éclairer l’analyse et prendre des décisions d’entraînement. L’iPad est devenu un outil d’entraînement essentiel car il nous permet d’accéder instantanément aux données sur la santé des athlètes et aux séquences de course, où que nous soyons.