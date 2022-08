Nous savons maintenant pourquoi penser intensément nous rend fatigués et fatigués

C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche française qui a étudié les effets d’une activité mentale intense, comme celle que nous pouvons ressentir à la fin d’une journée de travail sur ordinateur.

Probablement que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, s’est senti particulièrement fatigué après s’être simplement assis et avoir réfléchi ou réfléchi pendant quelques heures. Pourquoi cela arrive-t-il? Et qu’est-ce qui nous fatigue ? C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche française qui, dans le cadre d’une étude menée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a voulu comprendre quels sont les effets réels de l’activité mentale. Pour leur enquête, les chercheurs ont utilisé la spectroscopie par résonance magnétique (SRM) pour surveiller le niveau de certains métabolites dans le cerveau et ont examiné ce qui se passe lorsque nous réfléchissons intensément.

Leur suspicion était que la raison pour laquelle nous nous sentons fatigués avait à voir avec la nécessité de se débarrasser de substances potentiellement toxiques qui résultent de l’activité neuronale, mais ce que les chercheurs ont observé s’apparentait davantage à une altération fonctionnelle, qui représente une alarme à laquelle le cerveau répond en nous faire sentir fatigué. « Des théories influentes ont suggéré que la fatigue était une sorte d’illusion conçue par le cerveau pour nous faire arrêter nos activités et nous déplacer vers quelque chose de plus gratifiant. – a expliqué le Pr Mathias Pessiglione de l’Institut Parisien du Cerveau (ICM) de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière -. Mais nos résultats montrent que le travail cognitif se traduit par une accumulation de substances nocives, donc la fatigue serait un vrai signal qui nous fait arrêter de travailler, mais dans un but différent : préserver l’intégrité du fonctionnement du cerveau.« .

Parce que penser nous fatigue

En particulier, comme décrit dans un article publié dans la revue scientifique Biologie actuelle, les chercheurs ont identifié certains signes caractéristiques de fatigue mentale, notamment une dilatation réduite de la pupille et une évolution vers le choix d’actions avec des récompenses à court terme et un faible effort mental. Plus important encore, suite à une activité mentale intense et prolongée, telle que celle que nous pouvons ressentir à la fin d’une journée de travail sur ordinateur, ils ont détecté des niveaux plus élevés de glutamate dans les synapses de la cour préfrontale du cerveau, ce qui appuierait l’idée que l’accumulation entraîne une activation supplémentaire de le cortex préfrontal plus coûteux.

En d’autres termes, des niveaux élevés de glutamate, un métabolite qui joue normalement le rôle de neurotransmetteur excitateur primaire dans le cerveau, déclencheraient un mécanisme de régulation qui rend l’activation du cortex préfrontal latéral plus coûteuse, expliquant pourquoi la mise au point est plus difficile après une intense activité mentale.

En plus d’apporter une explication à la sensation de fatigue, qui découlerait donc de la nécessité de limiter la libération de ce neurotransmetteur, le suivi des métabolites dans la cour préfrontale du cerveau pourrait avoir des implications pratiques. Selon les chercheurs, cela pourrait aider à détecter des situations de fatigue mentale sévère ou à développer des programmes de travail qui empêchent l’accumulation de glutamate.

Plus généralement, le conseil pour essayer de surmonter les effets d’une activité mentale intense et d’éviter la fatigue est d’essayer de gérer les moments et les modalités de votre activité mentale et d’essayer de vous reposer correctement. « Il existe de bonnes preuves que le glutamate est éliminé des synapses pendant le sommeil – Pessiglione spécifié -. Par conséquent, une bonne nuit de repos et de sommeil peut suffire à réduire la fatigue due au glutamate« .