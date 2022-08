L’écoute de la télévision chez les jeunes adultes a chuté des deux tiers en une décennie, les plus de 65 ans regardent désormais plus longtemps

TL;DR : Ce n’est un secret pour personne que les jeunes adultes d’aujourd’hui ont tendance à opter pour le contenu en ligne plutôt que pour la télévision traditionnelle, mais l’ampleur de la baisse du temps d’écoute de la télévision chez les 16 à 24 ans au cours de la dernière décennie pourrait surprendre. C’est un contraste avec les plus de 65 ans, qui ont légèrement augmenté leur consommation de télévision par rapport à il y a 10 ans.

Les recherches de l’autorité de régulation de la radiodiffusion du Royaume-Uni, Ofcom, ont mis en évidence l’écart générationnel croissant en matière de consommation de contenu télévisuel. Il a révélé que les personnes âgées de 16 à 24 ans passent désormais en moyenne seulement 53 minutes par jour à regarder la télévision, ce qui représente une diminution des deux tiers au cours des dix dernières années. Les personnes de plus de 65 ans, quant à elles, regardent un peu moins de six heures, soit un peu plus que ce que ce groupe démographique a enregistré en 2012.

L’écart grandissant entre les âges est dû aux nombreuses alternatives de télévision disponibles aujourd’hui, des services de streaming tels que Netflix et Disney + aux plateformes en ligne telles que YouTube et TikTok. Neuf jeunes de 18 à 24 ans sur dix déclarent opter pour ces destinations plutôt que la télévision.

Une enquête récente a révélé que 95% des adolescents américains utilisaient YouTube, tandis que Facebook était devenu une option beaucoup moins populaire parmi ce groupe d’âge. La plate-forme vidéo de Google était également le service le plus populaire parmi les 15 à 17 ans qui ont participé à l’enquête de l’Ofcom.

Le rapport de l’Ofcom a également révélé qu’un foyer britannique sur cinq avait accès à Netflix, Disney + et Amazon Prime, bien que cela inclut des essais gratuits et le partage de compte, ce dernier étant quelque chose que Netflix continue d’essayer d’éliminer. Cependant, le nombre de ménages abonnés à au moins un service a diminué de 350 000.

La bonne nouvelle pour les entreprises à l’origine de ces services est que les trois quarts de ceux qui ont annulé ont déclaré qu’ils prévoyaient de redémarrer les sous-marins lorsque leur situation changerait – la hausse du coût de la vie et les factures des ménages ont été citées comme des facteurs majeurs expliquant leur départ des streamers. Des émissions spécifiques ont également joué un rôle dans la décision. Beaucoup de gens s’inscrivent lorsque leurs favoris sont diffusés, comme Stranger Things ou The Mandalorian, puis annulent lorsque les saisons sont terminées.

Le rapport de l’Ofcom a également révélé que le type de vidéos courtes le plus courant que les gens regardaient en ligne était le contenu pratique tel que les guides de bricolage et les recettes. Environ 59 % des participants ont déclaré avoir visionné de courtes vidéos d’actualités et 32 % ont déclaré avoir regardé des clips sur les jeux vidéo. Quant au temps moyen passé par les gens à regarder du contenu vidéo sur tous les appareils, il a atteint cinq heures et 15 minutes, soit près d’un tiers des heures d’éveil d’un adulte, écrit la BBC.