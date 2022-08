Tower of Fantasy : comment grimper sans dépenser d’énergie

Tower of Fantasy vise à devenir le prochain grand jeu mobile gratuit -si ce n’est déjà fait-, en étant capable d’offrir un excellent jeu de rôle en ligne sur les appareils iOS et Android. L’une des mécaniques avec lesquelles nous allons nous familiariser est le détartrage, quelque chose qui consomme de l’énergie tout comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, par exemple.

Cependant, et selon le site Web des fans du jeu lui-même, certains joueurs ont découvert un moyen de grimper sans affecter notre endurance. De tous ceux qui ont joué au grand jeu Nintendo, il est parfois frustrant d’avoir cette limite d’énergie pour pouvoir atteindre des points hauts, de la même manière que cela se produit dans Tower of Fantasy… à moins que nous n’utilisions cette astuce.

Comment grimper sans dépenser d’énergie

Lorsque nous commencerons à grimper, nous découvrirons que l’énergie commence à s’épuiser. Donc, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur CTRL -si nous sommes sur PC- ou sur le bouton de déverrouillage -si nous sommes sur mobile-, et nous commencerons à tomber. Juste à ce moment-là, nous devrons appuyer rapidement sur la barre d’espace ou sur le bouton de saut deux fois pour faire un double saut. Après cela, nous reprenons pied et continuons à grimper jusqu’à épuisement de l’énergie, auquel cas nous revenons à la procédure indiquée.

Il va sans dire qu’il s’agit d’un exploit qu’ils finiront par corriger tôt ou tard, vous ne pouvez donc en profiter que lorsque cela est possible, c’est-à-dire lorsqu’ils appliquent la mise à jour qui corrige cette erreur.

Tower of Fantasy est désormais disponible sur les appareils Android et iOS, ainsi que sur PC.

Source : Tour de la Fantaisie