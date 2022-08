Qu’est-ce que la durrina du sorgho qui a tué 50 vaches dans le Piémont

C’est une substance toxique pour les animaux, naturellement présente dans les jeunes plants de sorgho, qui est hydrolysée dans le préestomac des ruminants, libérant du cyanure d’hydrogène.

L’un des bovins empoisonnés à la durrine / IZSPLV

La mort subite d’une cinquantaine de vaches piémontaises à Sommariva Bosco, dans la province de Cuneo, a été causée par une intoxication aiguë résultant de l’ingestion de durrina, une substance naturellement présente dans les jeunes plants de sorgho qui, dans des conditions de sécheresse sévère, comme le celle qui affecte notre pays et en particulier le nord de l’Italie, peut atteindre des niveaux tels qu’elle provoque des intoxications mortelles chez les ruminants au pâturage. C’est ce qu’a fait savoir l’Institut zooprophylactique expérimental du Piémont, de la Ligurie et du Val d’Aoste (IZSPLV), dont les investigations ont confirmé ce qui était suspecté dès le début, comme les effets de la durrine, un glycoside cyanogène toxique pour les animaux (et aussi pour l’homme) sont bien connus des éleveurs et décrits dans la littérature. Mais qu’est-ce que la durrine ? Et pourquoi, malgré le danger d’empoisonnement, le bétail pâturait-il dans une zone où les plants de sorgho étaient au stade juvénile ?

Durrina, quelle est la substance qui a tué 50 vaches dans le Piémont

Comme mentionné, la durrine est un glycoside cyanogénique, une substance naturellement présente dans les plants de sorgho plus jeunes et hautement toxique, dont la concentration varie selon les conditions de croissance et avec l’âge de la plante, diminuant jusqu’à disparaître dans les plantes adultes. En particulier, étant un glucoside cyanogénique, la durrine est composée d’une partie sucrée et d’une partie non sucrée, appelée aglycone, qui par hydrolyse détermine la génération de cyanure d’hydrogène : cet acide, également appelé acide prussique, est un poison capable de tuer en quelques secondes et que, chez des bovins décédés dans le Piémont, il a été détecté à des concentrations largement supérieures à 730 ppm considérées comme toxiques pour les bovins, comme l’ont révélé les résultats des tests IZSPLV en collaboration avec l’Institut zooprophylactique expérimental de Lombardie et d’Émilie-Romagne.

Les herbivores ruminants, en particulier, sont particulièrement sujets à l’empoisonnement par les glycosides cyanogènes, car la décomposition de ce composé a déjà lieu dans le préestomac par la flore bactérienne qui y est présente, ce qui permet une hydrolyse plus efficace et la libération consécutive de plus grandes quantités d’hydrogène cyanure.

Parce que la durrine est toxique pour les animaux

L’action toxique du cyanure d’hydrogène libéré par l’hydrolyse de la durrine est due au fait que cette substance se combine avec l’hémoglobine pour former la cyanoglobine, qui ne transporte pas d’oxygène. Ainsi, les tissus sont privés de l’oxygène nécessaire et l’animal empoisonné présente une augmentation de la fréquence respiratoire et du rythme cardiaque, se traduisant par un halètement, avec des contractions musculaires ou de la nervosité, des tremblements, de la mousse dans la bouche, une décoloration bleue de la muqueuse de la bouche, secousses ou convulsions. La mort survient par paralysie respiratoire.

Animaux morts immédiatement après le pâturage / IZSPLV

Ces signes cliniques, expliquent les experts de l’Oregon State University, sont rarement observés car la plupart des animaux empoisonnés au cyanure d’hydrogène meurent en quelques minutes une fois que l’agent toxique est entré dans la circulation sanguine, généralement dans les 15 à 20 minutes suivant la consommation du fourrage.

La recherche a également montré qu’environ 1 gramme de cyanure d’hydrogène est suffisant pour causer la mort d’une vache de 450 kg, selon la capacité de détoxification et l’endurance physique de l’animal.

Pourquoi les animaux paissent-ils là où cela peut être dangereux ?

On ne sait pas pourquoi les vaches paissaient dans cette zone de Sommariva Bosco, où une concentration de 0,1% (1 000 ppm – parties par million) de durrine a été trouvée dans les plantes collectées pour analyse. Par exemple, il est possible que l’agriculteur ait sous-estimé les effets de la sécheresse, qui comme prémisse, peut augmenter la concentration de cette substance dans les pousses, ou que les animaux eux-mêmes aient préféré les feuilles plus jeunes, qui peuvent contenir de 2 à 25 fois plus de cyanure d’hydrogène par rapport aux tiges.

En ce sens, le pâturage en rotation, c’est-à-dire attendre que les plantes soient suffisamment adultes pour réduire la quantité de durrine, contribue à réduire le risque d’élevage. Une autre précaution, pendant les mois d’été, peut consister à diviser la zone destinée au pâturage en deux zones ou plus. « Cela permet la rotation du bétail d’une zone à l’autre, évitant ainsi le besoin de pâturage lorsqu’une grande partie de l’herbe est constituée de petites nouvelles pousses, comme c’est souvent le cas lorsqu’un champ relativement grand est lentement pâturé.», suggère le professeur Poids Vough, agronome à l’Oregon State University à Corvallis.

Cependant, dans un souci d’exhaustivité, il convient de rappeler que certains niveaux de cyanure d’hydrogène (HCN) sont toujours considérés comme sûrs pour les animaux, et que ceux-ci ne doivent pas dépasser 25 milligrammes (mg) pour 100 grammes (g) de tissu végétal sec. Des niveaux allant de 50 à 75 mg pour 100 g de tissu végétal sec sont considérés comme douteux, tandis que des concentrations supérieures à 100 mg/100 g comme très dangereuses.