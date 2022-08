Intel Arc 3 A380 contre AMD Radeon RX 6400 : 51 points de repère du jeu

Aujourd’hui, nous examinons à nouveau l’Intel Arc 3 A380, mais cette fois avec une référence de 51 jeux face à la Radeon RX 6400 d’AMD à 150 $. Cela nous donnera une meilleure idée des performances de l’Arc A380 sur une large gamme de titres. et – alerte spoiler – tout n’a pas été facile, mais il y avait aussi des signes positifs, c’est un sac très mitigé et nous sommes impatients de vous montrer les résultats.

Si vous l’avez manqué plus tôt, nous avons couvert l’A380 pour la première fois il y a environ 2 semaines avec notre format d’test standard, qui examinait les performances dans une douzaine de jeux, le comparait à une gamme d’autres GPU à petit budget, tout en évaluant la consommation d’énergie et les thermiques. .

L’objectif de cette comparaison est d’aller plus loin dans ce test avec une référence de 51 jeux couvrant les résolutions 1080p et 900p (1600×900) en utilisant des paramètres de qualité réduits. À un moment donné, nous pourrions également examiner les performances d’overclocking comme beaucoup d’entre vous l’ont demandé, mais nous voulions d’abord donner la priorité aux performances des stocks pour obtenir une base de référence claire sur les performances de l’Intel Arc 3 A380.

Au moment d’écrire ces lignes, Intel n’a pas encore sorti l’A380 en dehors de la Chine, donc pour la plupart des joueurs, il s’agit toujours d’un produit inédit. Mais il s’agit moins de conseils d’achat que de regarder ce qui se passe avec le premier GPU Intel Arc qui cible le marché d’entrée de gamme.

Pour les tests, nous utilisons notre système de test GPU Ryzen 7 5800X3D, et oui, nous savons que personne ne va coupler une carte graphique économique avec ce CPU, mais le but est de tester les performances GPU pures tout en évitant d’introduire un bottleneck (goulot d’étranglement) CPU qui fausserait les données.

Pour les tests graphiques bas de gamme à d’entrée de gamme, nous utilisons généralement des paramètres de qualité moyenne dans les jeux, ou des paramètres qui ont du sens pour un titre donné. Veuillez également noter que pour ce test, l’A380 et le RX 6400 ont été testés exclusivement avec la barre redimensionnable activée. Comme nous l’avons constaté dans notre test original de l’A380, ReBAR est obligatoire pour ce produit car les performances sont tout simplement horribles sans lui.

En ce qui concerne les drivers, nous utilisons l’Adrenalin Edition 22.7.1 d’AMD et le driver graphique Intel 30.0.101.1743. Comme mentionné précédemment, les benchmarks ont été exécutés à 1080p et 900p et nous passerons en revue une douzaine de titres individuellement avant d’entrer dans les 51 graphiques de répartition des jeux.

Repères de jeu

En commençant par Death Stranding, on retrouve des performances comparables entre ces deux GPU ce qui n’est pas un mauvais résultat pour l’A380 s’il finit par coûter ~50$ de moins que la Radeon 6400.

À 900p, le GPU Intel était 3% plus rapide, puis à 1080p, les performances de fréquence d’images moyennes étaient à peu près les mêmes, bien que l’A380 offrait des creux de 1% 20% plus forts.

L’A380 était incroyable par rapport à la Radeon 6400 dans Hitman 3, offrant plus de 70 % de performances supplémentaires aux deux résolutions testées. Le jeu était nettement plus fluide et beaucoup plus agréable avec le GPU Arc, atteignant 77 ips à 900p et un peu moins de 60 ips à 1080p, tandis que le RX 6400 était bon pour seulement 34 ips.

Un résultat assez remarquable ici, et bien que nous ayons vu d’autres exemples similaires, j’ai le regret de vous informer qu’ils étaient rares et espacés…

Une autre excellente performance pour l’Intel A380 était The Division 2, où il était 64% plus rapide que la Radeon 6400 à 1080p, faisant passer la fréquence d’images moyenne d’un décalage de 45 ips à un 74 ips plutôt fluide avec un minimum de 1% de 62 ips.

L’expérience d’utilisation du GPU Arc était des mondes meilleurs et c’est dommage que nous n’en ayons pas vu plus.

Wolfenstein: Youngblood était un autre titre à succès pour le GPU Arc. L’A380 et le RX 6400 ont tous deux très bien fonctionné à 900p avec plus de 100 ips en moyenne, bien que le GPU Radeon ait fini par s’imposer avec une marge de 10%.

Cependant, nous avons pu utiliser le préréglage de qualité « Ultra », ce qui a donné à l’A380 et à sa plus grande mémoire tampon VRAM de 6 Go un avantage à 1080p, lui permettant d’avancer de 36 % pour fournir une moyenne très respectable de 75 ips.

Nous avons atteint notre premier barrage routier avec l’A380 en essayant de lancer Dirt 5 qui ne fonctionne tout simplement pas avec le GPU Intel, le jeu ne se charge même pas, vous recevez juste un message d’erreur.

Évidemment, c’est un problème logiciel malheureux, mais c’est aussi dommage car ce titre moderne fonctionne très bien sur du hardware bas de gamme en utilisant des paramètres de qualité modestes, et en tant que tel est très jouable avec le RX 6400.

Ensuite, nous avons Apex Legends, et ici l’A380 était en concurrence avec la Radeon 6400, ne la traînant que de quelques images, ce qui indique que les deux étaient bons pour plus de 90 ips à 1080p. Un bon résultat pour l’A380, surtout s’il finit par être moins cher que le RX 6400.

C’est une histoire similaire en F1 22, ici l’A380 était 10% plus lent à 1080p, ce qui n’est pas trop mal, bien que la marge de 16% qu’il traînait par un 900p commence à monter et pour ceux qui ont un taux de rafraîchissement élevé, vous surveillez ‘ Je remarquerai certainement la différence ici.

Battlefield V fonctionnait beaucoup mieux avec le GPU Radeon à 900p, l’A380 était 15% plus lent en regardant la fréquence d’images moyenne et 20% plus lent pour les bas de 1%.

Les marges se sont rapprochées à 1080p, mais même dans ce cas, le GPU Intel était 10% plus lent. Dans l’ensemble, le jeu était jouable, mais vous préféreriez y jouer avec le RX 6400 si vous aviez le choix.

Nous avons entendu dire qu’Intel a donné la priorité à le prise en charge de nouvelles API telles que DirectX 12 et Vulkan, alors peut-être que ces résultats ne devraient pas être une surprise. CSGO est toujours un jeu très populaire, donc ces résultats vont être une rupture totale et totale pour bon nombre d’entre vous.

Vous regardez plus de deux fois les performances avec la Radeon 6400 dans CSGO par rapport à l’Intel A380…

Vous regardez plus de deux fois les performances avec la Radeon 6400 et bien que l’A380 semble toujours très jouable, la stabilité était un réel souci ici.

Deux fois au cours de nos tests, le jeu s’est écrasé sur le bureau, et ce n’est pas quelque chose qui s’est jamais produit avec un GPU Radeon, du moins pas au cours des dernières années de benchmarking avec ce titre. Intel a encore beaucoup de travail de driver à faire ici.

Un autre titre où l’Intel A380 a eu du mal était Fortnite. Certes, ces fréquences d’images sont jouables, mais elles sont loin d’être idéales pour un jeu de tir compétitif et ce que nous avons reçu de la Radeon 6400 était nettement plus impressionnant et bien plus souhaitable pour ceux d’entre vous qui utilisent un moniteur à taux de rafraîchissement élevé.

Halo Infinite utilisant les paramètres de qualité les plus bas a vu l’A380 ne pas atteindre 60 ips, même à 900p, donc les performances globales étaient décevantes, d’autant plus qu’à 1080p, la Radeon 6400 était presque 40% plus rapide.

Passons à Red Dead Redemption 2, où nous avons rencontré davantage de problèmes liés aux drivers. Cette fois, l’API Vulkan a provoqué des plantages, il était possible d’exécuter notre benchmark mais il a fallu un certain nombre de passes pour obtenir les résultats, en gros le jeu était complètement instable.

Cependant, DirectX 12 semblant fonctionner sans problème, l’A380 a été comparé à l’aide de DX12 tandis que le RX 6400 a été testé à l’aide de Vulkan. Le résultat final étant un avantage de performance de 26 % pour la Radeon à 900p et de 22 % à 1080p.

L’expérience God of War avec l’A380 était intéressante car au début, nous pensions que ce serait un autre non-démarrage. Le jeu s’est chargé, mais les menus initiaux étaient extrêmement lents et presque impossibles à naviguer, mais une fois que nous avons réussi à appuyer sur le bouton « continuer », le jeu s’est chargé et était tout à fait jouable.

Comme avec CSGO, nous avons rencontré quelques plantages lors des tests, donc bien que nous ayons réussi à rassembler nos résultats, ils ne sont qu’à titre de référence compte tenu des problèmes de stabilité.

Dans World War Z Aftermath, nous avons rencontré plus de problèmes. Pour une raison quelconque, il n’était pas non plus possible d’utiliser Vulkan dans ce titre. Nous ne pouvions fonctionner qu’avec DX11 et bien que le jeu fonctionnait bien, il plantait à la sortie et bloquait tout le système pendant 30 à 60 secondes, donc c’était amusant.

Tout cela indique que la Radeon 6400 a été testée avec Vulkan alors que nous exécutions l’A380 avec DirectX 11. Les performances étaient horribles, en particulier par rapport au RX 6400 qui offrait plus de deux fois les performances.

Far Cry 6 souffrait également d’un bug de menu qui entraînait une navigation très lente, rendant difficile la modification des paramètres ou même l’entrée dans le jeu. Cela mis à part, le jeu n’a pas planté, du moins pendant nos tests et les performances globales étaient correctes. C’est l’un des meilleurs résultats de l’A380.

Résumé des performances

Nous avons examiné les résultats individuels de 15 des 51 jeux testés, il est maintenant temps de voir comment l’Arc 3 A380 et la Radeon RX 6400 se comparent dans les 51 jeux à 900p et 1080p…

En commençant par les données 900p, nous voyons à quel point l’Arc 3 A380 est un sac mélangé et, malheureusement, c’est un peu plus « mauvais » que « bon ». Comme vu précédemment, l’A380 a montré des retours impressionnants dans une poignée de jeux dont Hitman 3, The Division 2, Doom Eternal, Rainbow Six Extraction et Metro Exodus…

Dans 7 des jeux testés, les performances étaient très compétitives avec des marges inférieures à 5 %. Malheureusement, 14 des jeux ont vu l’A380 traîner avec une marge de 20% ou plus, la plupart voyant une marge de 10% ou plus pour une différence de 11% en moyenne.

Bien sûr, ces résultats omettent Dirt 5 où l’A380 n’a pas réussi à se lancer tandis que des jeux tels que God of War et CSGO ont souffert de problèmes de stabilité.

La marge à 1080p évolue légèrement en faveur de l’Intel A380 où elle était 7% plus lente en moyenne. Mais encore une fois, cela ne nous donne pas une image complète car nous examinons un ensemble de résultats mitigés, et cela ignore les titres qui n’ont pas fonctionné ou qui ont eu une sorte de problème de rupture de jeu.

Ce que nous avons appris

Nous devons admettre que l’Intel Arc 3 A380 n’a pas été aussi médiocre que prévu dans cette référence de 51 jeux, mais cela ne veut pas dire que l’expérience a été bonne dans l’ensemble. Il y avait quelques titres où l’expérience était géniale et beaucoup où c’était juste décent, mais il y en avait beaucoup où les performances étaient horribles ou la stabilité était un problème, ou même les deux.

Il y a aussi deux côtés au problème du driver Intel… premièrement, il y a le prise en charge du jeu que nous venons de tester et il reste clairement beaucoup de travail à faire pour améliorer les performances, la compatibilité et la stabilité. L’autre côté de l’équation du driver est l’utilitaire de contrôle, ou la version Intel de GeForce Experience de Nvidia ou du logiciel Adrenalin d’AMD.

Arc Control d’Intel est horrible avec tant de problèmes que nous ne pouvons tout simplement pas tous les couvrir dans cette revue. Cela nécessiterait son propre espace dédié, par exemple, c’est ce que Gamers Nexus a fait avec une vidéo intitulée « Worst We’ve Tested: Broken Intel Arc GPU Drivers » et nous pouvons confirmer que nous avons rencontré presque tous les problèmes évoqués ici. C’est donc cassé et Intel a une montagne de travail devant eux, surtout s’ils prévoient de sortir Arc plus tard cette année en « capacité officielle ».

Il convient également de noter que la Radeon RX 6400 est un produit vraiment terrible, nous avons donc intentionnellement placé la barre extrêmement basse pour Intel en entrée de gamme. À l’heure actuelle, le RX 6400 coûte au moins 150 $ et n’est un achat justifiable que pour ceux qui ont besoin d’une carte graphique low-profile à un seul emplacement. En dehors de cela, vous feriez mieux d’économiser pour une Radeon RX 6600 ou de faire des achats d’occasion.

Dans notre test de l’A380, nous avons dit que nous serions tentés de lancer les dés sur l’A380 dans l’espoir qu’Intel réussisse avec le support du driver, mais après avoir passé plus de temps avec lui, nous ne sommes pas si confiants de vouloir prendre ce pari . Avec des drivers à moitié décents, ce serait un bien meilleur produit que la Radeon 6400, mais il est difficile de dire si et quand ils y arriveront.

Dans une situation où nous avions besoin d’une carte graphique d’entrée de gamme, nous pensons que nous nous dirigerions vers eBay ou un site similaire à la recherche d’une GeForce GTX 1650, Radeon RX 580 ou quelque chose du genre. Nous espérons vraiment qu’Intel pourra changer les choses, mais cela va nécessiter des changements majeurs et nous ne sommes pas sûrs qu’Intel en soit capable. Seul le temps nous le dira.