Apple et Meta ont déjà discuté "le partage des revenus" méthodes, déclarer les sinistres

Vue d’ensemble : la relation entre Apple et Meta s’est particulièrement détériorée au cours des deux dernières années, principalement en raison des politiques anti-pistage sur les appareils Apple. Selon un nouveau rapport, cependant, les deux sociétés ont déjà tenté de trouver un compromis. Néanmoins, les différences entre leurs flux de revenus continuent de créer des problèmes entre les deux.

Le Wall Street Journal rapporte qu’au cours des années précédant les restrictions de suivi d’Apple, les entreprises ont lancé des idées pour que Meta – alors appelé Facebook – partage une partie de ses revenus avec Apple. L’App Store d’Apple aurait été le canal principal de l’accord.

Même avant qu’Apple ne commence à autoriser les utilisateurs d’iPhone à se retirer du suivi des annonceurs – ce qui a provoqué la colère de Facebook – des tensions existaient entre les deux sociétés. Certains dirigeants d’Apple étaient ennuyés que les applications de Meta comme Facebook et Instagram soient parmi les plus populaires sur l’App Store mais ne génèrent aucun revenu pour Apple.

Entre 2016 et 2018, Facebook et Apple ont discuté de plusieurs façons dont Apple pourrait gagner de l’argent grâce à la plate-forme de médias sociaux. L’un était une version sans publicité de Facebook basée sur un abonnement. Facebook aurait laissé les paiements d’abonnement passer par le processeur de paiement de l’App Store, offrant à Apple une réduction de 30% des revenus d’abonnement des utilisateurs sur leur plate-forme.

Une autre idée impliquait des publications boostées, ou des publications Facebook qui bénéficient d’une visibilité accrue lorsque les utilisateurs ou les entreprises les paient. Facebook aurait pu proposer des parrainages sous forme d’achats intégrés sur l’application Facebook, donnant à Apple une réduction des ventes. En fin de compte, les propositions n’ont pas abouti, car la querelle entre les deux sociétés s’est intensifiée.

Lorsque Apple a annoncé la fonctionnalité de désactivation du suivi des publicités dans iOS 14.5 fin 2020, Facebook a répondu avec des publicités d’attaque. Après le lancement de la mise à jour en avril 2021, la plupart des utilisateurs d’iPhone ont demandé à ne pas être suivis, ce qui a fait chuter les revenus publicitaires de Meta.

Des sources ont déclaré au WSJ que la société de médias sociaux envisageait de fermer le suivi intégré à l’application avant la mise à jour afin de réduire sa dépendance à iOS et Android. Meta a décidé de ne pas le faire par crainte de perte de revenus, ce qui s’est quand même produit.

La désactivation du suivi intégré à l’application ne protège pas entièrement les utilisateurs d’iPhone du suivi publicitaire de Meta. Cette semaine, un chercheur a découvert que les navigateurs intégrés à l’application Facebook et Instagram insèrent un code de suivi dans chaque site qu’ils visitent. Meta affirme que cette fonctionnalité n’existe que pour enregistrer les informations de paiement afin de faciliter les achats via ces applications.

Les désaccords entre Meta et Apple pourraient ne pas se dissiper de sitôt en raison de leurs modèles commerciaux fondamentalement différents. Facebook et Instagram gagnent principalement de l’argent grâce aux publicités, tandis que les principales sources de revenus d’Apple proviennent de la vente de hardware et de logiciels. Le verrouillage du suivi des publicités rend les produits d’Apple plus attrayants, mais entre directement en conflit avec les produits de Meta.