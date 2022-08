Comment fonctionne le nouveau vaccin contre le cancer qui stimule la réponse immunitaire contre les tumeurs

Le mécanisme d’action a été décrit par une équipe de recherche dirigée par l’Italienne Luigia Pace en collaboration avec la société italo-suisse Nouscom qui a développé le vaccin.

Stimuler la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses, renforcer l’efficacité des médicaments immuno-thérapeutiques et contrecarrer des phénomènes tels que la résistance aux traitements et la formation de métastases : tel est le potentiel du nouveau vaccin développé par la société italo-suisse d’immuno-oncologie Nouscom , qui mène l’expérimentation du nouveau NOUS-209, un vaccin thérapeutique anticancéreux qui utilise un adénovirus de gorille comme vecteur viral de différents traits (antigènes) des cellules cancéreuses contre lesquelles cibler le système immunitaire.

Le vaccin, dont les tests humains de phase 1 se sont révélés sûrs, capables d’induire une forte réponse immunitaire et associé à une efficacité clinique prometteuse dans la lutte contre un sous-type de tumeur gastro-intestinale (défini comme une instabilité élevée des microsatellites), a été caractérisé dans son mécanisme d’action par une équipe de recherche dirigée par le médecin italien Luigia Pace, directeur du laboratoire d’immunorégulation Armenise-Harvard de l’Institut italien de recherche génomique (IIGM) basé à l’IRCCS-FPO à Candiolo, Turin. Plus précisément, comme décrit dans une nouvelle étude publiée dans Science Médecine translationnelleil a été démontré que le vaccin améliore l’immunité anticancéreuse en favorisant l’expansion et la diversification des lymphocytes T CD8 + dirigés vers la tumeur.

Le mécanisme d’action du nouveau vaccin anticancéreux

Pour étudier le mécanisme d’action de NOUS-209 et ainsi expliquer le fonctionnement du vaccin thérapeutique contre le cancer, l’équipe dirigée par le Dr Pace a utilisé des modèles murins de cancer colorectal, montrant que la formulation, lorsqu’elle est administrée en association avec le médicament immunothérapeutique pembrolizumab (un inhibiteur de point de contrôle anti-PD-1), induit le système immunitaire à s’activer contre les antigènes codés par le vaccin, c’est-à-dire les mutations exprimées par les cellules tumorales, qui sont ainsi reconnues et éliminées.

Il a également été démontré que la vaccination favorise une mémoire dans le système immunitaire, qui sera donc capable de se souvenir de ces mutations et de reconnaître et d’éliminer les cellules cancéreuses même après un certain temps, empêchant ainsi la formation de métastases. Cela indique que le vaccin thérapeutique peut également être efficace contre les rechutes.

Ces observations, expliquent les chercheurs dans une note, ont été confirmées par les résultats obtenus lors de l’essai de phase 1 du vaccin chez 12 patients atteints d’un cancer gastro-intestinal métastatique avec une instabilité microsatellite élevée, qui ont montré des réponses cliniques durables lorsqu’ils étaient traités avec NOUS-209 en association avec des anti-inflammatoires. -Immunothérapie PD-1.

« L’administration de ce type de vaccin anticancéreux, basé sur des vecteurs adénoviraux exprimant des néoantigènes associés aux tumeurs, est l’une des approches les plus prometteuses pour augmenter l’immunité antitumorale dépendante des lymphocytes T CD8+. – a déclaré le Dr Pace -. En collaboration avec Nouscom, nous avons découvert des détails mécanistes sur la façon dont ces vaccins peuvent fonctionner en élargissant et en diversifiant les lymphocytes T CD8 + néo-antigènes spécifiques avec un phénotype de type tige, conduisant à des réponses thérapeutiques améliorées.« .